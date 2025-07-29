Германия: военнообязанных из Украины предлагают лишить пособий

Входящая в правящую в Германии коалицию партия Христианско-социальный союз (ХСС) недовольна тем, что более 150 тысяч военнообязанных украинских мужчин получают в ФРГ социальные пособия на общую сумму около 1,3 млрд евро в год, сообщила газета Bild во вторник, 29 июля.

"Нужно положить конец получению гражданского пособия (Bürgergeld) украинскими мужчинами призывного возраста. Если почти 151 000 украинцев в возрасте от 18 до 63 лет у нас получают поддержку, то здесь что-то не так. Данная группа лиц не имеет права на получение этой социальной выплаты и должна либо работать у нас в Германии, либо проходить военную службу в Украине", - заявил в интервью Bild эксперт ХСС по внешней политике Штефан Майер (Stephan Mayer).

Всего в Германию с начала войны России против Украины прибыли 304 144 украинца призывного возраста - и 150 660 из них в марте 2025 года состояли на учете как получатели пособия. Средний размер пособия составлял в марте текущего года 882 евро в месяц. Это означает, что в общей сложности украинцы призывного возраста ежегодно получают от Германии 1,328 млрд евро. Социальные пособия включают в себя как базовые денежные выплаты, так и расходы государства на жилье и дополнительные потребности.

Посольство Украины в Берлине не видит проблем

Посольство Украины в ФРГ не видит проблем в том, что в Германии находится так много украинских мужчин призывного возраста. "Было бы неверно обвинять всех украинских мужчин за границей в нарушении закона или уклонении от мобилизации. Пребывание украинских мужчин за границей не запрещено. Для выезда необходимы соответствующие документы. Значительная часть мужчин в Германии пребывает там на законных основаниях и зарегистрирована в системе военного учета", - говорится в ответе посольства на запрос Bild.

В ответе также отмечается, что, хотя многие украинцы в Германии действительно призывного возраста, это на практике не всегда означает, что они подлежат призыву, поскольку они могут быть освобождены от воинской службы по другим причинам.