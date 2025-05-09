Германия с четверга закрывает границы для просителей убежища: МВД

Это было самое важное обещание предвыборной кампании: в первый же день своего пребывания на посту канцлера Мерц объявил, что "отвергнет все без исключения попытки нелегального въезда. Будет введен фактический запрет на въезд для всех, у кого нет действительных паспортов". Это касается и просителей убежища, передвигающихся через безопасные страны ЕС.

В феврале в Ашаффенбурге 28-летний проситель убежища из Афганистана, которого обязали покинуть страну, напал с ножом на группу детского сада в парке. Марокканский малыш и немец были убиты, еще три человека получили серьезные ранения.

Теперь новый министр внутренних дел Александр Добриндт (ХСС) выполняет данное Мерцу обещание.

В среду Добриндт издал устное распоряжение федеральной полиции усилить пограничный контроль и отказывать в приеме документов в случае незаконного въезда. Это касается просителей убежища, впервые въезжающих в страну через страны ЕС и Швейцарию.

Распоряжение 2015 года времен Меркель предписывало сотрудникам федеральной полиции пропускать нелегалов через немецкую границу, если они хотят попросить убежище ("Гражданам третьих стран без документов, подтверждающих их проживание, и с просьбой о предоставлении убежища въезд разрешается").

Число сотрудников федеральной полиции на границах будет постепенно увеличиватьсяAP Photo

Следствием этого распоряжения от 2015 года стало то, что сотни тысяч людей бесконтрольно въезжали в Германию в течение девяти лет и в итоге не имели права на убежище. Неконтролируемая, нелегальная миграция вызвала проблемы с безопасностью в Германии, такие как рост преступности и насилия.

"Численность все еще слишком высока"

Приказ министра, адресованный начальнику федеральной полиции, пока не был опубликован. Как ранее сообщал Euronews, в среду днем в Министерстве внутренних дел состоялось совещание с главой федеральной полиции, на котором обсуждались и готовились эти меры. Добриндт выступил перед прессой в среду днем.

Министр пояснил: "Цифры нелегальной миграции все еще слишком высоки. Мы должны продолжать сокращать их число. Мы не будем делать это, перегружая наших соседей - мы не будем закрывать границы".

Вместо этого МВД ставит задачу более строго контролировать границы. Стратегия будет осуществляться "шаг за шагом". Постепенно на границу будет направляться все больше сотрудников федеральной полиции.

Как ранее информировал журнал Der Spiegel, численность федеральной полиции по охране границ будет удвоена до 12 рот. Вскоре к ним добавятся мобильные подразделения контроля и наблюдения. Кроме того, в будущем пограничники будут обязаны работать посменно по 12 часов. До сих пор смена составляла 8 часов.

Уязвимые группы будут по-прежнему под защитой

"Сегодня я отзову эту директиву от 13 сентября 2015 года в письменном виде, - официально объявил Добриндт. - Это означает, что с четверга нелегальных иммигрантов можно будет разворачивать обратно на границе, если они хотят попросить убежища. Это мера, которую мы считаем необходимой, чтобы противостоять перегрузке системы".

"Мы продолжим защищать уязвимые группы населения, мы не будем разворачивать их обратно на границе, - подчеркнул Добриндт. - Это означает, что, например, несопровождаемые несовершеннолетние, семьи или особо уязвимые люди не подлежат высылке".

Принцип, подтвердил министр, остается прежним - "гуманность и порядок". Но подчеркнул важность "усиления элемента порядка в большей степени", чем в прошлом.