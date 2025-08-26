Германия и Бельгия против конфискации замороженных активов России

Такого же мнения придерживается и Де Вевер. "Я знаю, что есть правительства, которые мечтают конфисковать эти деньги, - указал он. - Но я хотел бы предостеречь: с юридической точки зрения это не так просто". По словам главы бельгийского правительства, средства центральных банков, включая российский, обладают иммунитетом, и если будет принято политическое решение о конфискации государственных средств, то другие страны могут начать вывод своих активов из ЕС. "И с юридической точки зрения это очень опасно", - приводит слова Барта Де Вевера агентство Reuters.

Фридрих Мерц добавил, что разделяет обеспокоенность своего бельгийского коллеги - особенно учитывая, что депозитарий Euroclear, где заморожены активы ЦБ РФ, располагается на территории Бельгии и она должна нести государственную ответственность, если доступ к этим средствам будет получен незаконно.

В Euroclear хранятся более 200 миллиардов евро, принадлежащих Центральному банку России. Страны G7 приняли решение заморозить эти средства, но использовать проценты и доходы от них в пользу Украины. Сами средства предполагается использовать только после заключения мирного соглашения о прекращении войны. Тем временем Украина и ряд западных стран требуют, чтобы можно было использовать эти деньги уже сейчас.