Украинские мужчины призывного возраста, которые не имеют основания для получения временной защиты в Германии, но хотят остаться в стране, могут подать заявление на предоставление убежища, сообщили в МВД Германии.

Такие заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке. В ведомстве также добавили, что воинская обязанность в Украине сама по себе не будет считаться основанием для представления статуса беженца. Кроме того, в МВД ФРГ подчеркнули, что «граждане Украины, которые незаконно находятся в Германии, могут быть депортированы».

Недавно Европейский Союз продлил до марта 2028 года для украинцев, покинувших страну из-за полномасштабного вторжения России, временную защиту — статус, который позволяет им проживать и работать на территории стран-членов ЕС