В соответствии с недавним решением Совета ЕС такое ограничение коснется мужчин, прибывших в ФРГ начиная с 31 июля 2026 года. Для получения этого статуса им придется предоставить доказательства, что они покинули Украину на законных основания или освобождены от военной службы.
Нововведение не коснется украинских мужчин, которые уже получили временную защиту на территории ФРГ.
Новоприбывшие мужчины-украинцы могут подать заявление на убежище
Украинские мужчины призывного возраста, которые не имеют основания для получения временной защиты в Германии, но хотят остаться в стране, могут подать заявление на предоставление убежища, сообщили в МВД Германии.
Такие заявления будут рассматриваться в индивидуальном порядке. В ведомстве также добавили, что воинская обязанность в Украине сама по себе не будет считаться основанием для представления статуса беженца. Кроме того, в МВД ФРГ подчеркнули, что «граждане Украины, которые незаконно находятся в Германии, могут быть депортированы».
Недавно Европейский Союз продлил до марта 2028 года для украинцев, покинувших страну из-за полномасштабного вторжения России, временную защиту — статус, который позволяет им проживать и работать на территории стран-членов ЕС
Тем не менее из решения Совета ЕС следует, что такой статус автоматически больше не получат новоприбывшие мужчины, которые не смогут подтвердить исполнение военных обязанностей в соответствии с действующими украинскими законами. В решении подчеркивается, что такое требование вводится «с учетом текущих оборонных потребностей Украины».
Страны-члены ЕС должны будут сами определить, какие именно документы должны будут предоставить мужчины-украинцы.
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