Фридрих Мерц (Friedrich Merz) переживает свой, пожалуй, самый глубокий кризис в собственной партии, консервативном Христианско-демократическом союзе (ХДС), с момента прихода к власти чуть больше года назад. Это прежде всего кризис доверия. На фоне рекордно низкой популярности правительства (три четверти им недовольны) и лично канцлера Германии, а также за считанные недели до важных земельных выборов на востоке страны критика его стиля правления звучит все громче.
Пресса пишет о том, что ситуация в ХДС серьезнее, чем в конце 1990-х. Тогда скандал с тайными пожертвованиями привел к смене руководства бывшей в оппозиции партии. Обозреватели снова задаются вопросом о будущем канцлера, который еще недавно был неоспоримым лидером. Что произошло?
За что критикуют канцлера
Формально нынешний кризис в ХДС начался с неожиданной отставки главы фракции блока ХДС/ХСС Йенса Шпана (Jens Spahn), который долго скрывал, что воспользовался в США услугами запрещенного в Германии суррогатного материнства. Это привело к перестановкам в правительстве и руководстве ведомства канцлера.
Мерц задумал этот шаг как попытку обновления, но ее омрачил провал с назначением нового министра транспорта вместо Патрика Шнидера (Patrick Schnieder).
Сообщается, что Мерц был недоволен темпами обновления инфраструктуры, на что выделены миллиарды евро. Кандидат канцлера в последний момент отказался, возникла пауза, что поставило в неловкое положение Шнидера. В итоге он сам написал заявление об отставке. Формальное назначение трех новых министров состоялось в среду, 29 июля, но бундестаг утвердит их только после летних каникул — в сентябре.
Ситуация вокруг уже бывшего министра транспорта Шнидера вызвала критику его родного земельного объединения партии в Рейнланд-Пфальце, где премьер — его родной брат. Местный ХДС в письменной форме высказал свое недовольство стилем правлениями канцлера и отказался от запланированной на сентябрь встречи. Критика кадровой политики канцлера звучит и от других земельных партийных объединений.
ХДС повторит судьбу СДПГ?
После ослабления социал-демократов, чей рейтинг колеблется в районе 12-14 процентов, блок ХДС/ХСС считался самым сильным и стабильным среди немецких партий. У Фридриха Мерца, который вернулся в политику из бизнеса, был имидж надежды партии на корректуру либерального курса Ангелы Меркель (Angela Merkel) и возвращение к традиционной консервативной линии.
Незадолго до прихода к власти блок набирал в опросах больше 30 процентов. Но по итогам досрочных выборов в бундестаг в феврале 2025 года консерваторы опустились ниже этой психологически важной отметки, что связывают, среди прочего, со спорным решением Мерца инициировать голосование по ужесточению миграционной политики вместе с АдГ.
За год у власти рейтинг ХДС/ХСС не только продолжил снижаться. С мая 2026 года партия впервые уступила первое место ультраправым из оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), причем с отрывом в 5-7 процентных пунктов. Это связывают в первую очередь с риском продолжения рецессии в немецкой экономике. Обозреватели не исключают, что ХДС может повторить судьбу СДПГ, которая с утратой поддержки избирателей стала нестабильной и часто меняет лидеров.
Тогда же, в мае, в Германии СМИ впервые публично со ссылкой на анонимные источники в партии заговорили о замене канцлера Мерца. Якобы надежды части партии связаны с премьером самой густонаселенной федеральной земли, Северный Рейн-Вестфалия, Хендриком Вюстом (Hendrik Wüst). Тогда оба это опровергли, а Мерц дал понять, что уходить не собирается.
Грозит ли Мерцу отставка?
О замене канцлера политики не говорят открыто, но как будет развиваться ситуация — никто прогнозировать не берется. В истории ФРГ был лишь один случай отставки канцлера. В 1974 году в результате шпионского скандала социал-демократа Вилли Брандта (Willy Brandt) сменил однопартиец Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt). Чаще были другие прецеденты.
В 2004 году недовольство жесткими социальными реформами заставило канцлера Герхарда Шредера (Gerhard Schröder) уйти с поста главы партии. То же самое произошло с Меркель в 2018 году, когда ее либеральная миграционная политика вызвала недовольство в ХДС. Обе партии проиграли последующие федеральные выборы.
Что будет с Мерцем? Многое будет зависеть от результатов осенних выборов. В сентябре земельные парламенты будут выбирать Саксония-Анхальт, Мекленбург — Передняя Померания и Берлин. В Саксонии-Анхальт АдГ, с которой из-за ее частично правоэкстремистских позиций отказываются сотрудничать другие партии, может набрать более 40 процентов и впервые прийти к власти.
Это в свою очередь может стать поворотным моментом и поводом для дискуссии о замене Мерца, но сохранении коалиции с социал-демократами в Берлине. Менее вероятны досрочные выборы в бундестаг, но и это не исключено. Пока такой вариант кажется маловероятным. Более реалистичный сценарий — вторая волна перестановок в правительстве и надежда Берлина на стабилизацию ситуации в экономике Германии, а это — главная тема для избирателей.
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