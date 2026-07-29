Формально нынешний кризис в ХДС начался с неожиданной отставки главы фракции блока ХДС/ХСС Йенса Шпана (Jens Spahn), который долго скрывал, что воспользовался в США услугами запрещенного в Германии суррогатного материнства. Это привело к перестановкам в правительстве и руководстве ведомства канцлера.

Мерц задумал этот шаг как попытку обновления, но ее омрачил провал с назначением нового министра транспорта вместо Патрика Шнидера (Patrick Schnieder).

Сообщается, что Мерц был недоволен темпами обновления инфраструктуры, на что выделены миллиарды евро. Кандидат канцлера в последний момент отказался, возникла пауза, что поставило в неловкое положение Шнидера. В итоге он сам написал заявление об отставке. Формальное назначение трех новых министров состоялось в среду, 29 июля, но бундестаг утвердит их только после летних каникул — в сентябре.