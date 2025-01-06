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Гаусса лишат «астрономической зарплаты»? Сегодня обсудят смену руководства «airBaltic»

© LETA 6 января, 2025 09:50

Новости Латвии 0 комментариев

Партии правительственной коалиции сегодня планируют обсудить вопрос о смене руководства авиакомпании "airBaltic", сообщило ранее Латвийское телевидение.

Недовольство политиков руководством "airBaltic" усилилось после того, как в начале года компания объявила об отмене предстоящим летом 4760 рейсов, а председатель совета "airBaltic" Клавс Васкс заявил, что текущие обязательства по облигациям и процентные ставки по ним не позволяют обеспечить долгосрочное функционирование национальной авиакомпании, поэтому дополнительные вложения капитала со стороны государства, вероятно, неизбежны.

Председатель правления коалиционного Союза зеленых и крестьян (СЗК) Армандс Краузе заявил, что председатель правления "airBaltic" Мартин Гаусс потерял доверие СЗК и не может продолжать руководить компанией.

Краузе указал, что руководство компании не справляется со своими обязанностями, и ее совет должен принять решение об освобождении Гаусса от должности.

"У руководителя нашей национальной авиакомпании астрономическая зарплата, и мы считаем, что можно найти кого-то, кто сумеет лучше управлять компанией", - сказал Краузе.

Именно СЗК вынес этот вопрос на рассмотрение коалиции. "Новое Единство" и "Прогрессивные" пока не сформулировали свою позицию по вопросу смены руководства авиакомпании.

Как сообщалось, 2 января "airBaltic" объявила о том, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов их производителем "Pratt & Whitney" в летний сезон авиакомпания прекратит полеты на 19 маршрутах и сократит частоту рейсов на 21 маршруте. В целом будет отменено 4670 рейсов.

Будут отменены 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер, два рейса из Таллинна - в Дубровник и Гамбург, шесть рейсов из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, один рейс из Тампере - на Родос.

После заявления авиакомпании министр сообщения Каспарс Бришкенс сообщил, что совету "airBaltic" поручено немедленно предоставить разъяснения об обоснованности отмены рейсов и влиянии этого решения на авиасообщение с Латвией.

Также министр заявил, что руководство "airBaltic", в том числе председатель правления Мартин Гаусс и председатель совета Клавс Васкс обязаны выполнить обещания по привлечению капитала в размере 300 млн евро для реализации бизнес-плана авиакомпании, а также обеспечить, чтобы деятельность "airBaltic" отвечала интересам государства и пассажиров.
 

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