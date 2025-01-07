Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Гаусс не говорит по-латышски? Ок, но письмо то можно написать на госязыке? (1)

Редакция PRESS 7 января, 2025 15:06

Выбор редакции 1 комментариев

Сотрудница латвийского госпредприятия рижанка Валентина Р. рассказала Press.lv, что тоже пострадала от повальной отмены рейсов национальной авиакомпанией:

- Ещё осенью купила два билета на самолет из Риги в Прагу и обратно, а сегодня, 6 января 2025 года, получила "письмо счастья" от национальной компании AirBaltic  об отмене рейса и тем самым пополнила список "братьев и сестер по несчастью". Теперь и наш с подругой полет под угрозой. Мы заранее купили билеты туда на 20 мая, а обратно  на 24-е я заблаговременно взяла на работе отпуск на несколько дней, а сегодня AirBaltic  меня "порадовал" сообщением, что наш полет в назначенный день не состоится. Без объяснения причин.

В письме мне предлагалось проинформировать об этом партнеров по путешествию, а также своевременно отменить бронирование отеля, автомашины и прочих услуг, заказанных заранее. Обратные билеты не отменили, но рейс перенесен на более позднее время, что мне лично совершенно не удобно - поскольку придется таскаться с чемоданом по городу допоздна.

В отношении полета из Риги в Прагу мне уже предложили перенести его на день раньше, к счастью, не отменять вовсе. Но придется согласовать с начальством и изменить дату отпуска. Если все это удастся сделать, то полет, возможно, состоится. Но беда в том, что нет уверенности в том, что через какое-то время рейс снова не отменят. Придется надеяться на авось.

К тому же мне показалось очень странным, что национальная авиакомпания почему-то связывается со мной, живущей в Латвии гражданкой этой страны, на английском языке.

А почему не на латышском? Правда, на сайте есть возможность переключения языка, но только  при  посещении самого сайта аваиакомпании AirBaltic, если пройдешь дальше по ссылке.

На латышском вроде все работает. Но вот если переключаешь флажок на русский, то все начинает глючить со страшной силой - выскакивает ошибка 500. Может, это мне так повезло?

 

 

 

 

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 1 реакций
Комментарии (1) 1 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять (1)

Важно 14:35

Важно 1 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать
Загрузка

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира (1)

Важно 14:14

Важно 1 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой (1)

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 1 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите (1)

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 1 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции (1)

Мир 13:43

Мир 1 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать

НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море (1)

Мир 13:33

Мир 1 комментариев

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

Читать

Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах (1)

Важно 13:30

Важно 1 комментариев

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

Читать