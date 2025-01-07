- Ещё осенью купила два билета на самолет из Риги в Прагу и обратно, а сегодня, 6 января 2025 года, получила "письмо счастья" от национальной компании AirBaltic об отмене рейса и тем самым пополнила список "братьев и сестер по несчастью". Теперь и наш с подругой полет под угрозой. Мы заранее купили билеты туда на 20 мая, а обратно на 24-е я заблаговременно взяла на работе отпуск на несколько дней, а сегодня AirBaltic меня "порадовал" сообщением, что наш полет в назначенный день не состоится. Без объяснения причин.

В письме мне предлагалось проинформировать об этом партнеров по путешествию, а также своевременно отменить бронирование отеля, автомашины и прочих услуг, заказанных заранее. Обратные билеты не отменили, но рейс перенесен на более позднее время, что мне лично совершенно не удобно - поскольку придется таскаться с чемоданом по городу допоздна.

В отношении полета из Риги в Прагу мне уже предложили перенести его на день раньше, к счастью, не отменять вовсе. Но придется согласовать с начальством и изменить дату отпуска. Если все это удастся сделать, то полет, возможно, состоится. Но беда в том, что нет уверенности в том, что через какое-то время рейс снова не отменят. Придется надеяться на авось.

К тому же мне показалось очень странным, что национальная авиакомпания почему-то связывается со мной, живущей в Латвии гражданкой этой страны, на английском языке.

А почему не на латышском? Правда, на сайте есть возможность переключения языка, но только при посещении самого сайта аваиакомпании AirBaltic, если пройдешь дальше по ссылке.

На латышском вроде все работает. Но вот если переключаешь флажок на русский, то все начинает глючить со страшной силой - выскакивает ошибка 500. Может, это мне так повезло?