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«Гаусс был жуликом, и хорошо, что его уволили!» Вилис Криштопанс о ситуации в airBaltic

la.lv 17 апреля, 2025 16:04

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«Мое мнение не меняется уже много лет - Гаусс был жуликом, и хорошо, что его уволили!» так Вилис Криштопанс, депутат Европарламента (Европарламента) и бывший премьер-министр, в интервью программе «News TOP» телеканала TV24 прокомментировал новость о том, что Наблюдательный совет airBaltic в понедельник, 7 апреля, уволил председателя правления авиакомпании Мартина Гаусса.

«Выход на биржу не был вариантом ни при каких обстоятельствах, тем более сейчас, учитывая то, что происходит на фондовых рынках в целом. Вы могли бы попытаться продать там... В Америке есть фондовая биржа Nasdaq, где в конце концов одна часть стартапов добивается успеха, но для большинства акции превращаются в 1 цент», - сказал евродепутат Криштопанс.

«Но если компания в минусе [по балансу], кто будет покупать? Какой идиот купит?» эмоционально воскликнул Криштопанс в ответ на вопрос. «Силиня сказала, что не будет вкладывать деньги! Разве те, кто купит акции, не знают об этом? Надо быть полным идиотом, чтобы купить эти акции на бирже», - сказал Криштопанс. Если они купят эти акции, то они превратятся в «мусорные акции - акции по 1 центу», предупредил он.

«Компания больше не принадлежит государству, она существует только «на бумаге». Она выплачивает миллион долларов в неделю в виде процентов по своим дорогим облигациям». Гаусс покупал самолеты во время ковида... Это как бизнесмен, открывающий ресторан за рестораном в те два года, когда все закрыто! Все закрыто, а они так много открывают», - говорит Криштопанс, ужасаясь действиям Гаусса во время пандемии ковида, когда предприниматели и частные лица также столкнулись с жесткими ограничениями в Латвии.

«Это был абсурдный план афериста - покупка самолетов», - сказал евродепутат и бывший премьер-министр Криштопанс, который высказал свое мнение о ситуации в airBaltic в программе „News TOP“ на канале TV24.

Уже сообщалось, что в понедельник, 7 апреля, наблюдательный совет airBaltic принял решение об увольнении председателя правления авиакомпании Мартина Гауса. «Временно исполняющим обязанности генерального директора airBaltic в настоящее время является член правления и главный операционный директор компании Паулс Калитис, сообщает LETA.

 

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