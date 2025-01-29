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ФРГ и Франция поддерживают Данию на фоне угроз Трампа, Париж готов отправить войска в Гренландию

© Deutsche Welle 29 января, 2025 09:00

Мир 0 комментариев

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник, 28 января, обсудила с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Берлине европейское единство на фоне неоднократных угроз нового президента США Дональда Трампа взять под контроль Гренландию, входящую в состав Датского королевства. В совместном заявлении для прессы Фредериксен заявила о "неопределенных реалиях", которые делают еще более насущным "единство и тесное сотрудничество Европы", передает агентство AFP.

В свою очередь Олаф Шольц подчеркнул, что "границы не должны передвигаться силой" и осудил экспансионистские стремления, "кто бы их не преследовал".

После встречи с Шольцем премьер Дании посетила Париж и Брюссель, где встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. "Вы должны уважать территории и суверенитет государств. Это фундаментальный элемент международного сообщества, которое мы вместе строили со времен Второй мировой войны", - заявила Фредериксен после встречи с Макроном.

Франция не исключила отправку войск в Гренландию

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро не исключил отправку войск на арктический остров. "Если Дания попросит о помощи, Франция будет там", - заявил он в интервью радиостанции Sud Radio. В то же время Барро отметил, что не верит в то, что США вторгнутся в Гренландию. "Этого не произойдет, люди не вторгаются на территории ЕС", - сказал он.

На полях встречи с генсеком НАТО в Брюсселе Фредериксен заявила, что у нее "нет оснований полагать, что существует военная угроза Гренландии или Дании".

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