Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

«ФБР увлеклось борьбой с «белым супрематизмом», пропустив реальный теракт: в США критикуют главную спецслужбу

Редакция PRESS 6 января, 2025 13:28

Мир 0 комментариев

"На своей новогодней пресс-конференции, посвященной теракту в Новом Орлеане, который унес жизни 15 человек и ранил десятки других, президент Джо Байден выразил уверенность в том, что ФБР «безостановочно работает над расследованием этого чудовищного акта», - пишет Джордан Бойд, автор The Federalist.

Байден, возможно, доверяет ФБР расследования акций, подобной той, что провел в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар, предположительно вдохновленный ИГИЛ, но американцы, которые видели, как главное правоохранительное ведомство страны использует оружие против политических оппонентов режима Байдена , в подавляющем большинстве ему не доверяют.

ФБР утверждает, что защита нации от террористических атак является его «приоритетом номер один». Однако в последние годы агентство перенаправляло свое внимание и ресурсы с таких важных проблем, как насильственные преступные действия, приводящие к массовым жертвам, и дела о сексуальном насилии над детьми, на арест бабушек за прогулки по территории Капитолия США 6 января 2021 года и молитвы в местах проведения абортов.

ФБР полностью лишило себя права быть ведущим в расследовании событий в Новом Орлеане, когда посчитало всех, кто ставил под сомнение режим, виновными в неправильном мышлении, в то время как оно пропускало настоящие угрозы. Как может организация, открыто сосредоточившая все свои усилия на борьбе с "белым супрематизмом", адекватно оценить такую серьезную  угрозу, как исламский терроризм? Не может.

Даже если бы ФБР не было политизировано до самого основания, его некомпетентность и недобросовестность, несомненно, препятствуют его способности оценивать реальный экстремизм и угрозу, которую он представляет. Помощник специального агента, отвечающий за расследование в Новом Орлеане, с честным лицом заявила, что, хотя в человек намеренно протаранил арендованный грузовик сквозь толпу и хотя были найдены «самодельные взрывные устройства», «это не террористическое событие».

Первоначальное заявление ФБР в Новом Орлеане: «Это не террористическое событие. На данный момент это самодельные взрывные устройства, которые были найдены [на месте]». Почему ФБР использует оруэлловский язык в отношении очевидного теракта?

Эти слова последовали прямо за комментариями мэра Нового Орлеана Латойи Кантрелл, которая однозначно заявила, что ее город «пострадал от террористической атаки». Только тогда быстро последовало заявление ФБР, подтвердившего, что ведомство действительно расследует трагедию как «террористический акт».

Тот факт, что в Новом Орлеане вообще произошел теракт, - это провал агентства, которое использует любую возможность похвастаться, когда срывает предполагаемые заговоры. Это провал нашей вышедшей из-под контроля бюрократии, который необходимо исправить сразу же после вступления в должность следующей администрации".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Никаких двойных стандартов с госязыком: доставщиков еды обещают жестко проверять

Важно 14:35

Важно 0 комментариев

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Курьеры служб доставки, которые доставляют заказы из заведений общественного питания клиентам, должны зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС), и за этим планируется строго следить, сообщил Латвийскому телевидению глава Министерства земледелия Арманд Краузе (СЗК). Однако для решения всех насущных проблем этого недостаточно, подчеркнул он, пишет LSM+.

Читать
Загрузка

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать

НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

Мир 0 комментариев

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

Читать

Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

Важно 0 комментариев

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

Читать