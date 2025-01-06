Байден, возможно, доверяет ФБР расследования акций, подобной той, что провел в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар, предположительно вдохновленный ИГИЛ, но американцы, которые видели, как главное правоохранительное ведомство страны использует оружие против политических оппонентов режима Байдена , в подавляющем большинстве ему не доверяют.

ФБР утверждает, что защита нации от террористических атак является его «приоритетом номер один». Однако в последние годы агентство перенаправляло свое внимание и ресурсы с таких важных проблем, как насильственные преступные действия, приводящие к массовым жертвам, и дела о сексуальном насилии над детьми, на арест бабушек за прогулки по территории Капитолия США 6 января 2021 года и молитвы в местах проведения абортов.

ФБР полностью лишило себя права быть ведущим в расследовании событий в Новом Орлеане, когда посчитало всех, кто ставил под сомнение режим, виновными в неправильном мышлении, в то время как оно пропускало настоящие угрозы. Как может организация, открыто сосредоточившая все свои усилия на борьбе с "белым супрематизмом", адекватно оценить такую серьезную угрозу, как исламский терроризм? Не может.

Даже если бы ФБР не было политизировано до самого основания, его некомпетентность и недобросовестность, несомненно, препятствуют его способности оценивать реальный экстремизм и угрозу, которую он представляет. Помощник специального агента, отвечающий за расследование в Новом Орлеане, с честным лицом заявила, что, хотя в человек намеренно протаранил арендованный грузовик сквозь толпу и хотя были найдены «самодельные взрывные устройства», «это не террористическое событие».

Первоначальное заявление ФБР в Новом Орлеане: «Это не террористическое событие. На данный момент это самодельные взрывные устройства, которые были найдены [на месте]». Почему ФБР использует оруэлловский язык в отношении очевидного теракта?

Эти слова последовали прямо за комментариями мэра Нового Орлеана Латойи Кантрелл, которая однозначно заявила, что ее город «пострадал от террористической атаки». Только тогда быстро последовало заявление ФБР, подтвердившего, что ведомство действительно расследует трагедию как «террористический акт».

Тот факт, что в Новом Орлеане вообще произошел теракт, - это провал агентства, которое использует любую возможность похвастаться, когда срывает предполагаемые заговоры. Это провал нашей вышедшей из-под контроля бюрократии, который необходимо исправить сразу же после вступления в должность следующей администрации".