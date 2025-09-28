Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Европейцы платят на треть больше за продуктовую корзину, чем в 2019 году

Euronews 28 сентября, 2025 14:06

Scanpix/IMAGO/Martin Wagner

Хотя общая инфляция вернулась к целевому показателю ЕЦБ в 2%, цены на продукты питания остаются стабильно высокими. Потребители платят на треть больше за наполнение продуктовой корзины, чем до COVID-19, что вызывает особую озабоченность в домохозяйствах с низкими доходами.

В то время как общая инфляция в еврозоне резко снизилась с пика в 10,6% в октябре 2022 года до текущих 2,0%, цены на продукты питания рассказывают другую историю. Инфляция на продукты питания достигла пика свыше 15% и нормализовалась гораздо медленнее, удерживаясь на уровне 3,2% согласно последним данным за август 2025 года.

Эта дивергенция не только статистическая, но имеет реальное влияние на повседневную жизнь. Один из трех человек беспокоится о том, сможет ли позволить себе покупку желаемых продуктов, и это чувство обеднения при походе в супермаркет оправдано цифрами. Основные продукты, такие как мясо, выросли в цене более чем на 30%, молоко на 40%, а масло на 50% по сравнению с уровнями до пандемии.

Различия между странами еврозоны заметны, с увеличениями от 20% на Кипре до 57% в Эстонии. Балтийские страны особенно сильно пострадали от роста цен на энергию и удобрения в связи с конфликтом в Украине. Испания находится на среднем уровне с инфляцией на продукты питания в 34% с 2019 года.

Структурные факторы удорожания

Рост цен не объясняется только временными потрясениями. Несколько структурных факторов способствуют постоянному поддержанию высоких цен на продукты питания.

На глобальном уровне рост доходов на развивающихся рынках увеличил спрос на сельскохозяйственную продукцию, оказывая давление на мировые цены.

Кроме того, изменение климата становится все более значимым фактором: продолжительные засухи на юге Испании в 2022 и 2023 годах взвинтили цены на оливковое масло, в то время как неблагоприятные погодные условия в ключевых странах-экспортерах, таких как Гана и Кот-д'Ивуар, влияют на цены на кофе и какао.

На внутреннем уровне рост производительности в сельском хозяйстве отстает от других секторов, что способствует структурному увеличению затрат. Аналитики ЕЦБ предупреждают, что все труднее различать циклические и структурные факторы пищевой инфляции.

Наименее обеспеченные домохозяйства страдают больше всего

Цены на продукты питания не только социальная проблема, но и ключевой элемент европейской денежно-кредитной политики по трем основным причинам. Во-первых, продукты питания составляют примерно 20% корзины потребления ИПЦ (Гармонизированный индекс потребительских цен), что более чем в два раза больше, чем энергия. Кроме того, так как потребители ежедневно покупают продукты, они быстро замечают любые изменения цен, что делает пищевую инфляцию непропорционально влияющей на ожидания общей инфляции.

Во-вторых, существует значительное распределительное воздействие. Домохозяйства с более низкими доходами выделяют большую часть своих ресурсов на основные товары, такие как продукты питания, энергия и жилье. Когда эти цены растут, они испытывают более высокие темпы фактической инфляции, чем их более состоятельные соседи, и вынуждены сильнее сокращать расходы, чтобы сбалансировать свои бюджеты.

Наконец, тенденции в относительных ценах предоставляют ценную информацию о стойкости потрясений и помогают понять влияние долгосрочных факторов на инфляцию. Это понимание является важным для ЕЦБ в стратегической оценке денежно-кредитной политики и поддержании стабильности цен в еврозоне.

Линда Фриденберга: система здравоохранения неустойчива из-за дефицита медсестёр

Важно 17:11

Важно 0 комментариев

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

Система здравоохранения в Латвии опирается на перегрузку персонала и на неустойчивые решения, заявила директор по уходу Детской клинической университетской больницы Линда Фриденберга.

Читать
Загрузка

«Эти школы — словно капсулы времени»: бывший учитель 13-й средней школы поделился опытом

Важно 16:13

Важно 0 комментариев

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

Учитель истории Эдвард Крустс опубликовал в "Фейсбуке" свои впечатления от работы в Рижской 13-й средней школе. Проработал он там совсем недолго и вскоре уволился. Причины его ухода, как утверждает сам Крустс, - (не)знание учениками латышского языка и общая атмосфера в школе. Предоставим, однако, слово ему самому.

Читать

Скончался социолог Айгарс Фрейманис

Новости Латвии 15:22

Новости Латвии 0 комментариев

Вчера, 27 сентября, в возрасте 65 лет умер социолог, совладелец и руководитель предприятия Latvijas fakti Айгарс Фрейманис, как сообщает LSM.LV.

Вчера, 27 сентября, в возрасте 65 лет умер социолог, совладелец и руководитель предприятия Latvijas fakti Айгарс Фрейманис, как сообщает LSM.LV.

Читать

Концертный зал «Дзинтари» отремонтируют за миллион

Новости Латвии 15:11

Новости Латвии 0 комментариев

Об этом сообщается на сайте Юрмальской думы. Цель - улучшить доступность среды и физическую безопасность в Большом зале.

Об этом сообщается на сайте Юрмальской думы. Цель - улучшить доступность среды и физическую безопасность в Большом зале.

Читать

В ночь на понедельник ожидаются заморозки; столицу они пока обойдут стороной

Важно 14:51

Важно 0 комментариев

В ночь на понедельник на большей части территории страны небо постепенно прояснится, в результате чего, согласно прогнозу латвийских синоптиков, во второй половине ночи и с утра местами ожидаются заморозки.

В ночь на понедельник на большей части территории страны небо постепенно прояснится, в результате чего, согласно прогнозу латвийских синоптиков, во второй половине ночи и с утра местами ожидаются заморозки.

Читать

Чударс: единственный способ привязать людей к регионам — создание рабочих мест

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

Другого способа остановить депопуляцию не существует, в этом признался в интервью агентству LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое единство").

Другого способа остановить депопуляцию не существует, в этом признался в интервью агентству LETA министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймондс Чударс ("Новое единство").

Читать

Прокуроров в стране полно, а рассмотрение дел тянется долго — в чём проблема?

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Бывший генпрокурор Юрис Стуканс на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? пояснил, что отдача работы прокуроров и число завершённых дел по-прежнему меньше, чем в других европейских странах, и назвал одну из причин проблем.

Бывший генпрокурор Юрис Стуканс на телеканале TV24 в программе Kur tas suns aprakts? пояснил, что отдача работы прокуроров и число завершённых дел по-прежнему меньше, чем в других европейских странах, и назвал одну из причин проблем.

Читать