Европейцы платят на треть больше за продуктовую корзину, чем в 2019 году

В то время как общая инфляция в еврозоне резко снизилась с пика в 10,6% в октябре 2022 года до текущих 2,0%, цены на продукты питания рассказывают другую историю. Инфляция на продукты питания достигла пика свыше 15% и нормализовалась гораздо медленнее, удерживаясь на уровне 3,2% согласно последним данным за август 2025 года.

Эта дивергенция не только статистическая, но имеет реальное влияние на повседневную жизнь. Один из трех человек беспокоится о том, сможет ли позволить себе покупку желаемых продуктов, и это чувство обеднения при походе в супермаркет оправдано цифрами. Основные продукты, такие как мясо, выросли в цене более чем на 30%, молоко на 40%, а масло на 50% по сравнению с уровнями до пандемии.

Различия между странами еврозоны заметны, с увеличениями от 20% на Кипре до 57% в Эстонии. Балтийские страны особенно сильно пострадали от роста цен на энергию и удобрения в связи с конфликтом в Украине. Испания находится на среднем уровне с инфляцией на продукты питания в 34% с 2019 года.

Структурные факторы удорожания

Рост цен не объясняется только временными потрясениями. Несколько структурных факторов способствуют постоянному поддержанию высоких цен на продукты питания.

На глобальном уровне рост доходов на развивающихся рынках увеличил спрос на сельскохозяйственную продукцию, оказывая давление на мировые цены.

Кроме того, изменение климата становится все более значимым фактором: продолжительные засухи на юге Испании в 2022 и 2023 годах взвинтили цены на оливковое масло, в то время как неблагоприятные погодные условия в ключевых странах-экспортерах, таких как Гана и Кот-д'Ивуар, влияют на цены на кофе и какао.

На внутреннем уровне рост производительности в сельском хозяйстве отстает от других секторов, что способствует структурному увеличению затрат. Аналитики ЕЦБ предупреждают, что все труднее различать циклические и структурные факторы пищевой инфляции.

Наименее обеспеченные домохозяйства страдают больше всего

Цены на продукты питания не только социальная проблема, но и ключевой элемент европейской денежно-кредитной политики по трем основным причинам. Во-первых, продукты питания составляют примерно 20% корзины потребления ИПЦ (Гармонизированный индекс потребительских цен), что более чем в два раза больше, чем энергия. Кроме того, так как потребители ежедневно покупают продукты, они быстро замечают любые изменения цен, что делает пищевую инфляцию непропорционально влияющей на ожидания общей инфляции.

Во-вторых, существует значительное распределительное воздействие. Домохозяйства с более низкими доходами выделяют большую часть своих ресурсов на основные товары, такие как продукты питания, энергия и жилье. Когда эти цены растут, они испытывают более высокие темпы фактической инфляции, чем их более состоятельные соседи, и вынуждены сильнее сокращать расходы, чтобы сбалансировать свои бюджеты.

Наконец, тенденции в относительных ценах предоставляют ценную информацию о стойкости потрясений и помогают понять влияние долгосрочных факторов на инфляцию. Это понимание является важным для ЕЦБ в стратегической оценке денежно-кредитной политики и поддержании стабильности цен в еврозоне.