Европейские страны приветствовали мирный план США по Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал план прекращения войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом. "Я приветствую приверженность президента Трампа прекращению войны в Газе и освобождению всех заложников", - написал он в соцсети X вечером в понедельник, 29 сентября.

Макрон рассчитывает, что Израиль будет "решительно действовать" на основе этого плана, а у ХАМАС "не будет другого выбора", кроме как немедленно освободить всех заложников. Париж готов внести вклад в урегулирование конфликта и следить за выполнением условий плана обеими сторонами, добавил французский президент.

Поддержку плану Трампа выразил и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. "Новая инициатива США по прекращению войны в Газе всячески приветствуется, и я благодарен президенту Трампу за его лидерство. Мы решительно поддерживаем его усилия, направленные на окончание боевых действий, освобождение заложников и обеспечение немедленной гуманитарной помощи для жителей Газы", - указал глава британского правительства, слова которого приводит его канцелярия.

Стармер призвал все стороны объединиться и вместе работать с администрацией США над финализацией соглашения и его претворением в жизнь. "ХАМАС следует сейчас согласиться с планом и положить конец страданиям, сложить оружие и освободить всех оставшихся заложников", - подчеркнул он.

Глава МИД ФРГ: Мирный план дает надежду израильтянам и палестинцам

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявил, что мирный план Трампа "предоставляет уникальную возможность положить конец ужасной войне в Газе". "Наконец-то у израильтян и палестинцев появилась надежда, что эта война может скоро закончиться", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

Вадефуль подчеркнул, что эту возможность нельзя упускать. "ХАМАС должен ею воспользоваться. Я настоятельно призываю всех, кто может оказать влияние на ХАМАС, сделать это сейчас", - сказал он, добавив, что правительство Германии готово оказать конкретную поддержку в реализации плана.

С призывом "воспользоваться этой возможностью и принять план" также обратилось к конфликтующим сторонам правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта призвал "использовать этот момент, чтобы дать миру реальный шанс". "Ситуация в Газе невыносима. Военные действия должны прекратиться, и все заложники должны быть немедленно освобождены", - написал он в соцсети X.

План Трампа по Газе поддержали арабские и исламские страны

Главы МИД Саудовской Аравии, Иордании, ОАЭ, Индонезии, Пакистана, Турции, Катара и Египта опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали "искренние усилия" Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа и выразили уверенность в его способности найти путь к миру.

Министры "подтвердили готовность к позитивному и конструктивному взаимодействию с США и сторонами конфликта для достижения соглашения и его реализации таким образом, чтобы гарантировать мир, безопасность и стабильность для народов региона".

План окончания войны в секторе Газа

Мирный план США, который состоит из 20 пунктов, был опубликован Белым домом 29 сентября. Он предусматривает, в частности, что в течение 72 часов после его одобрения Израилем все израильские заложники, удерживаемые ХАМАС, должны быть освобождены. В свою очередь Израиль освободит сотни палестинских заключенных и постепенно выведет свои войска из сектора Газа.

Сектор Газа станет демилитаризованной зоной, свободной от терроризма, указывается далее. ХАМАС откажется от любой роли в управлении этим палестинским районом, а члены группировки, сложившие оружие, могут быть амнистированы или им будет разрешено выехать за границу.

В сектор Газа будут незамедлительно введены международные силы по стабилизации, там начнутся масштабные поставки гуманитарной помощи. Кроме того, будет создана особая экономическая зона, сообщается далее. Принудительного перемещения жителей из сектора Газа осуществляться не будет.

На время переходного периода сектор Газа будет управляться технократическим комитетом, пока не будут проведены реформы палестинского правительства. Этот комитет будет образован из палестинцев и экспертов со всего мира. Среди прочих в нем намерен участвовать экс-премьер Великобритании Тони Блэр, заявил Трамп. Возглавить комитет хочет сам президент США.

Если обе стороны согласятся с предложением, война немедленно завершится, указывается в документе.

На совместной пресс-конференции после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что тот принял предложенный им мирный план. Согласия от ХАМАС пока не получено, добавил он. Если ХАМАС не согласится с предложенным планом, то Нетаньяху получит полную поддержку Вашингтона в действиях против этой террористической группировки, пообещал Трамп.

Нападение ХАМАС на Израиль и его последствия

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористическим, совершило масштабную атаку на Израиль. Боевики нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В ходе наземной операции и бомбардировок сектора Газа погибли более 64 тысяч палестинцев, еще свыше 164 тысяч были ранены, утверждает подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения. Оно, однако, не указывает, как именно составляет эту графу статистики, в частности сколько исламистских боевиков было среди погибших, а также учтены ли в ней смерти от естественных причин палестинцев, находившихся в больницах.