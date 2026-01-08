Европа в cнежной ловушке: сотни самолётов отменены, поезда не идут, люди ночуют в аэропортах

Во Франции снег и лёд парализовали крупнейшие аэропорты. В Париже десятки рейсов отменены, автобусы остановлены, власти просят людей не выходить из дома без крайней необходимости. Железнодорожная компания SNCF честно предупреждает: поезда замедляются, маршруты режут, расписание летит.

Амстердам — отдельная история. В аэропорту Schiphol отменили около 700 рейсов, а более тысячи человек провели ночь в зале ожидания. Им выдали кровати и завтрак — но домой они так и не улетели.

Думали уехать поездом? Не тут-то было.

Eurostar объявил о серьёзных задержках и отменах рейсов между Лондоном, Парижем, Брюсселем и Амстердамом. Некоторые поезда идут без остановок — выйти нельзя, даже если очень надо.

Дороги тоже превратились в ловушки. Гололёд стал причиной смертельных аварий сразу в нескольких странах. Во Франции за последние дни погибли пять человек, аналогичные трагедии произошли в Венгрии и на Балканах.

Синоптики называют похолодание редким по интенсивности для этого времени года и предупреждают: это ещё не финал.

Европейская зима решила напомнить, кто здесь главный.