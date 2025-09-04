Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Европа не даст нам повысить цены на свинину: эксперт

4 сентября, 2025 09:52

Новости Латвии

Ситуация в отрасли неблагоприятная, заявили в Латвийской ассоциации свиноводов в связи с распространением в стране африканской чумы свиней. В этом году болезнь выявлена уже у более чем 28 тысяч свиней, и сильнее всего это повлияет на доступность свинины в рамках государственных "зеленых" закупок. Однако в целом дефицита мяса и роста цен свиноводы пока не прогнозируют.

Наибольший урон АЧС причиняет фермам на востоке и юго-востоке ЕС.

"Наиболее тяжелая ситуация сейчас в Эстонии. Там несколько лет не было ни одной вспышки среди свиней, а в этом году их уже 10, в том числе восемь - в коммерческих хозяйствах. Речь идет о тысячах животных, затронуто 20% всего поголовья, которое пришлось ликвидировать. У нас тоже тяжелая ситуация, потому что у нас три года до этого не было вспышек в коммерческих хозяйствах", - сказал директор Продовольственно-ветеринарной службы Марис Балодис.

До сентября болезнь выявлена более чем у 28 тысяч свиней в восьми хозяйствах, что значительно больше по сравнению с прошлым годом.

Последний случай был в свиноводческом комплексе ООО "Baltic Pork", где содержалось более 23 тысяч свиней.

Так как в Латвии производится примерно 50% объема внутреннего потребления свинины, это отразится на доступности мяса в закупках, где разрешено использовать только латвийскую свинину. Однако в целом нехватки ощущаться не должно, так как недостающее количество восполнят другие страны ЕС.

"Разумеется, нам тяжело терять еще одну долю рынка, ведь мы и так не производим 100% свинины для внутреннего потребления, что является нашей амбициозной целью. Потеря доли рынка для отрасли очень болезненна, но я прогнозирую, что цены не будут расти, так как мы работаем по средним европейским рыночным ценам", - отметила член правления ассоциации Дзинтра Лейнице.

(Lsm.lv)

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

