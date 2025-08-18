Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Европа, может начнёшь вооружаться? Или так и будем хихикать и бесконечно обс…ть Трампа»: Pietiek

Редакция PRESS 18 августа, 2025 12:32

Латышские СМИ 0 комментариев

"Возможно, вы помните, как Трамп во время своего прошлого президентства приехал в Европу и сказал две вещи. Во-первых, где ваши 2% от ВВП на оборону, НАТО? Ведь есть договор! Договор есть, но его никто не выполняет. Второе: о газе для Европы - где ваши мозги, вопрошал Трамп, если вы только увеличиваете зависимость от российского газа? Они хихикали - хи-хи-ха-ха, - пишет Гунтар Витолс на портале Pietiek.com.

Потом была оккупация Крыма. Меганарушение международного права. Чем ответили все эти обамы, кариньши и фон дер ляйены? Хи-хи-ха-ха. Нехорошо, осуждаем, но нам это не мешает нам грызть чипсы.

Делает ли это Трампа «хорошим»? Ничто об этом не свидетельствует. Он просто хотел продать американский сжиженный газ в Европу и попросил НАТО тратить на оборону в соответствии с договором. Никакого героизма, только здравый смысл. Кто-то еще сомневается, что он был прав? Ах, он сейчас провалился на Аляске? И опять хи-хи-ха-ха. Тем, кто смеется, легко, сами то ничего не делают, грызут чипсы и греют зады на диване.

Теперь уже все, включая аналитиков (не знаю ни одного исключения), признают, что ни одна из сторон не может выиграть войну, захватив\освободив  территории. На данный момент и в обозримом будущем такого варианта нет. Трамп говорит это громко, и в этом нет ничего нового. Раньше кричали: «А, так ты хочешь тайком разделить землю Украины, ублюдок!». Он говорит: «Нет, решайте сами». Ему все равно кричат: «А, ты заставляешь Украину сдаться!». Опять ублюдок.

На данный момент кажется, что одним из вариантов мира/перемирия является признание де-факто оккупации (так было когда-то с Латвией), де-юре ничего не меняется. Земля Украины принадлежит Украине. Только у меня есть подозрение, что и этот вариант не пройдет — разве Путин собирается прекратить войну? Мне кажется, что нет. Эти разговоры — всего лишь тактические маневры, чтобы постепенно продвигаться дальше, и мы здесь, в Латвии, это понимаем, не так ли?

А потом, когда-нибудь, в будущем — ну, у нас уже было так — оккупационное государство развалится, и границы Латвии вернутся де-юре в независимый статус. Только Абрене отдали — какая разница? Те, кто отдал, случаем, не те же самые, кто сейчас кричит о "справедливом мире в Украине"?

Хи-хи-ха-ха, мы будем грызть чипсы и не решать вопрос.

Эй, Европа, может, наконец-то начнешь вооружаться и через некоторое время поможешь отвоевать эти земли? А, нет, мы будем сидеть здесь и обси..ть Трампа. А если не Трампа, то кого-нибудь другого.

Какие еще договоры... лицемерие uber alles. И нет ни одного хорошего парня".

