Европа хочет запретить дипломатам России свободно передвигаться по Шенгенской зоне

По его словам, отсутствие таких ограничений затрудняет отслеживание агентов, которые могут готовить диверсионные операции в Европе. «Я буду и дальше настаивать на прекращении свободного передвижения российских дипломатов в Шенгене», — подчеркнул глава МИД Чехии.

Прага впервые предложила эту меру в ноябре 2023 года, назвав российских дипломатов «агентами спецслужб». Инициатива предполагает ограничение перемещений территорией принимающей страны. В 2024 году ее поддержали Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Румыния. К письму в адрес руководства внешнеполитического ведомства ЕС присоединился и тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг.

После начала войны в Украине Евросоюз уже лишил российских дипломатов упрощенного въезда, обязал получать визы и выслал около 600 человек по обвинению в шпионаже. Отдельные страны пошли дальше: например, Польша ограничила передвижение дипломатов, заявив, что до 20% россиян с таким статусом работают на разведку. Аналогичный уведомительный порядок действует и в Великобритании.