Европа для США сегодня малозначимый игрок: американский генерал

Euronews 2 декабря, 2025 10:21

Мир 0 комментариев

В интервью флагманской утренней программе Euronews "Европа сегодня" бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес предупредил, что континент "постепенно приходит к осознанию" того, что он больше не может рассчитывать на США как на надёжного партнёра.

"Соединённые Штаты действительно считают Европу малозначимым игроком, за исключением, возможно, бизнес-целей", – заявил генерал Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, ведущей утреннего шоу Euronews "Европа сегодня".

Европейцы "постепенно приходят к осознанию" того, что не могут рассчитывать на Вашингтон как на надёжного партнера, добавил Ходжес.

По его мнению, новая американская администрация отнеслась к войне в Украине как к "масштабной сделке с недвижимостью".

Генерал в отставке указал на недавние разоблачения, связанные со Стивом Уиткоффом, спецпосланником Дональда Трампа на Ближнем Востоке, и Джаредом Кушнером, зятем президента, как на доказательство того, что главный интерес Вашингтона – это "бизнес с Россией после того, как всё это закончится".

"Если всё пойдёт так, как хотели господа Уиткофф и Джаред Кушнер, это станет огромной проблемой для Европы", – отметил он, предупредив о миллионах новых беженцев, если Украина будет вынуждена заключить сделку на неприемлемых условиях.

Смена приоритетов стала очевидной на этой неделе, когда госсекретарь США Марко Рубио объявил о своём намерении пропустить ключевое заседание НАТО в Брюсселе.

"Это необычно, но это часть проблемы", – отметил Ходжес, добавив, что в списке приоритетов нынешней администрации "Европа стоит на четвёртом месте" после Западного полушария, Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Несмотря на мрачные перспективы, генерал настаивает на том, что ситуация не безнадёжна. Он отверг предположение о том, что Украина проигрывает, отметив, что после 11 лет войны Россия занимает лишь 20% территории страны, а отдельные части её экономики переживают "глубокий кризис".

По словам Ходжеса, "Украина и Европа вместе" обладают промышленностью, богатством и населением, необходимыми для того, чтобы остановить Россию.

"Нет никаких причин, по которым Европа, включая Украину, не может остановить Россию", – считает он. "Им не хватает только уверенности в себе и политической воли".

Собаки незаметно знакомят людей друг с другом — этот механизм наконец изучили исследователи!

Собаки, похоже, делают для общества больше, чем мы привыкли думать. Новое исследование показало: они не просто составляют нам компанию, а помогают выстраивать социальные связи с окружающими людьми.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

