Европа для США сегодня малозначимый игрок: американский генерал

"Соединённые Штаты действительно считают Европу малозначимым игроком, за исключением, возможно, бизнес-целей", – заявил генерал Бен Ходжес, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, ведущей утреннего шоу Euronews "Европа сегодня".

Европейцы "постепенно приходят к осознанию" того, что не могут рассчитывать на Вашингтон как на надёжного партнера, добавил Ходжес.

По его мнению, новая американская администрация отнеслась к войне в Украине как к "масштабной сделке с недвижимостью".

Генерал в отставке указал на недавние разоблачения, связанные со Стивом Уиткоффом, спецпосланником Дональда Трампа на Ближнем Востоке, и Джаредом Кушнером, зятем президента, как на доказательство того, что главный интерес Вашингтона – это "бизнес с Россией после того, как всё это закончится".

"Если всё пойдёт так, как хотели господа Уиткофф и Джаред Кушнер, это станет огромной проблемой для Европы", – отметил он, предупредив о миллионах новых беженцев, если Украина будет вынуждена заключить сделку на неприемлемых условиях.

Смена приоритетов стала очевидной на этой неделе, когда госсекретарь США Марко Рубио объявил о своём намерении пропустить ключевое заседание НАТО в Брюсселе.

"Это необычно, но это часть проблемы", – отметил Ходжес, добавив, что в списке приоритетов нынешней администрации "Европа стоит на четвёртом месте" после Западного полушария, Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока.

Несмотря на мрачные перспективы, генерал настаивает на том, что ситуация не безнадёжна. Он отверг предположение о том, что Украина проигрывает, отметив, что после 11 лет войны Россия занимает лишь 20% территории страны, а отдельные части её экономики переживают "глубокий кризис".

По словам Ходжеса, "Украина и Европа вместе" обладают промышленностью, богатством и населением, необходимыми для того, чтобы остановить Россию.

"Нет никаких причин, по которым Европа, включая Украину, не может остановить Россию", – считает он. "Им не хватает только уверенности в себе и политической воли".