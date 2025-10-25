Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram

Еврокомиссия установила, что социальные сети Tiktok, Facebook и Instagram нарушают обязательства по обеспечению прозрачности, предусмотренные законом ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). По предварительной оценке регулятора, платформы затрудняют исследователям доступ к своим данным и не обеспечивают эффективных механизмов для жалоб и уведомлений пользователей. Об этом Еврокомиссия сообщилав пятницу, 24 октября.

По данным ЕК, все три платформы создают барьеры, которые нередко приводят к "неполным или ненадежным сборам данных" и затрудняют проведение научных исследований, в том числе о том, подвергаются ли несовершеннолетние незаконному или вредному контенту. Комиссия подчеркнула, что открытый доступ к данным платформ - ключевой элемент прозрачности, предусмотренный DSA, поскольку позволяет лучше понять последствия для общества от деятельности крупных онлайн-платформ.

Сложные процедуры для жалоб пользователей

Кроме прочего, концерн Meta обвиняется в том, что на его платформах Facebook и Instagram отсутствуют удобные для пользователей механизмы сообщения о незаконных материалах - например, о контенте, содержащем сексуализированное насилие над детьми или пропаганду терроризма.

Процедуры жалоб, по словам комиссии, чрезмерно сложны и содержат "манипулятивные элементы дизайна", которые могут отпугивать пользователей от подачи уведомлений. Согласно DSA, платформы обязаны оперативно проверять и удалять незаконный контент после получения жалобы.

Еврокомиссия также отмечает недостатки в механизмах обжалования решений о модерации контента на Facebook и Instagram. Пользователи ЕС, чьи публикации были удалены и у которых были заблокированы аккаунты, не могут эффективно обжаловать эти решения. Существующие системы не позволяют прилагать объяснения или доказательства, что ограничивает прозрачность и справедливость процедур.

Возможные санкции

Meta и Tiktok получили возможность ознакомиться с предварительными выводами комиссии и представить письменные ответы. Если нарушения подтвердятся, то компаниям будут грозить штрафы в размере до 6% от их мирового годового оборота. Еврокомиссия добавила, что при необходимости могут быть наложены и принудительные штрафы для обеспечения соблюдения правил.

DSA обязывает онлайн-платформы принимать меры для защиты пользователей от незаконного контента, товаров и услуг. Особенно строгие требования применяются к самым крупным платформам с более чем 45 млн пользователей в ЕС - таким, как Facebook, Amazon или Google. Эти компании напрямую поднадзорны Еврокомиссии, и в отношении них уже ведется несколько других расследований.