Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate
Доступность

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram

© Deutsche Welle 25 октября, 2025 14:08

Мир 0 комментариев

Scanpix (Credit Image: © Jaque Silva/SOPA Images via ZUMA Press Wire)

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Еврокомиссия установила, что социальные сети Tiktok, Facebook и Instagram нарушают обязательства по обеспечению прозрачности, предусмотренные законом ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA). По предварительной оценке регулятора, платформы затрудняют исследователям доступ к своим данным и не обеспечивают эффективных механизмов для жалоб и уведомлений пользователей. Об этом Еврокомиссия сообщилав пятницу, 24 октября.

По данным ЕК, все три платформы создают барьеры, которые нередко приводят к "неполным или ненадежным сборам данных" и затрудняют проведение научных исследований, в том числе о том, подвергаются ли несовершеннолетние незаконному или вредному контенту. Комиссия подчеркнула, что открытый доступ к данным платформ - ключевой элемент прозрачности, предусмотренный DSA, поскольку позволяет лучше понять последствия для общества от деятельности крупных онлайн-платформ.

Сложные процедуры для жалоб пользователей

Кроме прочего, концерн Meta обвиняется в том, что на его платформах Facebook и Instagram отсутствуют удобные для пользователей механизмы сообщения о незаконных материалах - например, о контенте, содержащем сексуализированное насилие над детьми или пропаганду терроризма.

Процедуры жалоб, по словам комиссии, чрезмерно сложны и содержат "манипулятивные элементы дизайна", которые могут отпугивать пользователей от подачи уведомлений. Согласно DSA, платформы обязаны оперативно проверять и удалять незаконный контент после получения жалобы.

Еврокомиссия также отмечает недостатки в механизмах обжалования решений о модерации контента на Facebook и Instagram. Пользователи ЕС, чьи публикации были удалены и у которых были заблокированы аккаунты, не могут эффективно обжаловать эти решения. Существующие системы не позволяют прилагать объяснения или доказательства, что ограничивает прозрачность и справедливость процедур.

 Возможные санкции

Meta и Tiktok получили возможность ознакомиться с предварительными выводами комиссии и представить письменные ответы. Если нарушения подтвердятся, то компаниям будут грозить штрафы в размере до 6% от их мирового годового оборота. Еврокомиссия добавила, что при необходимости могут быть наложены и принудительные штрафы для обеспечения соблюдения правил.

DSA обязывает онлайн-платформы принимать меры для защиты пользователей от незаконного контента, товаров и услуг. Особенно строгие требования применяются к самым крупным платформам с более чем 45 млн пользователей в ЕС - таким, как Facebook, Amazon или Google. Эти компании напрямую поднадзорны Еврокомиссии, и в отношении них уже ведется несколько других расследований.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:55 25.10.2025
Латвия: почувствуй себя помещиком
Sfera.lv 34 минуты назад
Швеция отправит в Латвию батальон с зенитными машинами
Bitnews.lv 1 час назад
Как пережить переход на зимнее время без стресса
Bitnews.lv 1 час назад
Рига завершает сезон ночных автобусных рейсов
Bitnews.lv 1 час назад
Канун: квест от Rīgas mēži — найди самую красивую ёлку
Sfera.lv 1 час назад
Даугавпилс: коллекционеры и антиквары соберутся на слёт
Sfera.lv 4 часа назад
США: Пентагон получил анонимное пожертвование
Sfera.lv 4 часа назад
Рига: общественный транспорт тоже подорожает, ждём-с…
Sfera.lv 7 часов назад

Кинолог — о собаках, убитых в Бауском крае: должны быть наказаны и стрелок, и хозяин

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

Читать

«Поддержите женщин финансово, а не читайте мораль!» По сети гуляет ролик на тему абортов (ВИДЕО)

Важно 13:49

Важно 0 комментариев

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

Читать

«Из каких архивов эта карта?» В соцсети обсуждают очередной шедевр латвийского образования

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

Читать

ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза

Важно 12:55

Важно 0 комментариев

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Читать

Ночной автобус, до свидания: в ночь на воскресенье в Риге состоятся последние рейсы

Важно 12:19

Важно 0 комментариев

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

Читать

ХАМАС правил в Газе железной рукой. Неужели он и вправду готов отказаться от власти в секторе?

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Читать