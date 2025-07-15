Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 16. Июля Завтра: Estere, Hermine
Доступность

Еврокомиссар призывает страны Балтии создавать дроновый заслон

© LETA 15 июля, 2025 09:40

Новости Латвии 0 комментариев

После того, как на прошлой неделе российский беспилотник "Гербера" прилетел на территорию Литвы из Белоруссии, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призывает Литву и остальные страны Балтии создавать дроновый заслон и наладить массовое производство беспилотников.

"Это показывает, что возможность проникновения такого дрона на территорию Литвы существует. Готова ли Литва защищаться от таких дронов, есть ли у нее достаточные возможности? Этот вопрос остается без ответа", - сказал Кубилюс в программе "Темя дня" на телеканале LRT в понедельник.

"Поэтому я всегда призываю Литву и страны региона позаботиться о создании так называемого плана защиты восточной границы, плана физической защиты, прежде всего путем установки целого ряда физических заграждений на земле. (...) По моему мнению, такой план должен включать не только физическую границу, но и создание дронового заслона", - отметил еврокомиссар.

В мае прошлого года тогдашний министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте объявила, что страны региона договорились о создании так называемого дронового заслона, для которого будут использоваться беспилотные летательные аппараты для мониторинга участка границы, а также системы борьбы с дронами, которые позволят пресекать использование дронов враждебными странами для контрабанды и провокаций.

Однако по состоянию на начало марта этого года Литва и Эстония не получили финансирования от Европейского союза (ЕС) на этот проект.

По словам Кубилюса, признаков готовности Литвы и стран Балтии отражать возможные атаки дронов со стороны России "не слишком много".

"Поэтому сегодня нужно не столько производить дроны или закупать их и хранить на складе, сколько обучать и готовить команды специалистов, которые могли бы очень быстро производить необходимое количество дронов для этого заслона. Я считаю, что Литва и страны Балтии должны иметь общую концепцию не только по возведению физического заграждения, но и по созданию дронового заслона, включая подготовку к их массовому производству", - сказал Кубилюс.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 9 реакций
Комментарии (0) 9 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 04:10 16.07.2025
Ютюбер прыгал по памятнику Свободы. Не всем это понравилось
Bitnews.lv 6 часов назад
Небо Латвии затянет облаками
Bitnews.lv 9 часов назад
Минздрав усиливает контроль за косметической отраслью
Bitnews.lv 9 часов назад
Мексика: мой любимый крокодил
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия: штрафы — это наше всё
Sfera.lv 12 часов назад
Поражение победителя
Sfera.lv 13 часов назад
Россия стала… банановой республикой!
Sfera.lv 15 часов назад
Латвия: броня крепка
Sfera.lv 15 часов назад

Жуть в Даугавпилсе: злодей забрался через окно и забил трубой до смерти спящую жертву

Важно 20:54

Важно 0 комментариев

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Южно-Латгальская прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором мужчину обвиняют в умышленном убийстве, совершённом в Даугавпилсе с использованием металлической трубы.

Читать
Загрузка

Латвия полностью выкупит доли компаний TET и LMT у шведов: инвестора Валайнис начнет искать уже завтра

Бизнес 20:49

Бизнес 0 комментариев

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Латвийское государство полностью выкупит доли технологических компаний SIA "Tet" и SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT) у шведского телекоммуникационного концерна "Telia", как постановило правительство во вторник.

Читать

Бронетранспортеры из Латвии отправляются в Украину: Силиня с визитом в Киеве

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Во вторник, в День украинской государственности, премьер-министр Латвии Эвика Силиня в ходе рабочего визита в Киев передала Вооруженным силам Украины 15 бронетранспортеров "Patria" латвийского производства, сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра.

Читать

Латвийское радио 4 «Домская площадь» закрывают

Выбор редакции 20:39

Выбор редакции 0 комментариев

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Единственную русскоязычную радиостанцию в Латвии, финансируемую из бюджета, ЛР4 "Домская площадь" закрывают. Об этом сообщила радиоведущая Ольга Князева на своей странице в Facebook.

Читать

Латвийский юрист лишен государственной награды: вероятно, из-за позорного поступка во времена СССР

Важно 20:33

Важно 0 комментариев

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Капитул орденов постановил лишить юриста Улдиса Крастиньша ранее присвоенного ему ордена Креста признания, следует из сообщения в официальном издании. Крастиньшу 13 октября 2010 года был вручён орден Креста признания IV степени, сообщает LSM.

Читать

«Последствия осознаю»: родителям придется объяснять, почему они не хотят делать прививку ребенку

Новости Латвии 20:23

Новости Латвии 0 комментариев

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.

В будущем родители, которые отказываются от вакцинации своих детей, должны будут подтвердить, что им известно о возможных серьёзных последствиях для здоровья ребёнка, а также указать причину отказа. Это предусматривают изменения в Правилах вакцинации, утверждённые Кабинетом министров во вторник, 15 июля.

Читать

«У пенсионеров ненормально много денег!» Пусть лучше сами потратят эти тысячи, и не отдадут жуликам

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Один мужчина, который довольно часто ярко высказывается о финансовой ситуации жителей Латвии, на этот раз на платформе TikTok, выступая от имени профиля “Biznesa skola”, прокомментировал доходы и сбережения латвийских пенсионеров.

Читать