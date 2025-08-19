Колс обратил внимание на то, что в отношении российского диктатора Владимира Путина Трамп до сих пор был более снисходительным, чем к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в том числе Трамп не выдвинул Путину никаких условий, которые будут выполнены, если он не примет участие в переговорах о мире в любом формате. В связи с этим непонятно, почему Путин должен быть готов отказаться от своих ранее выдвинутых требований, которые абсолютно неприемлемы для Украины и Европы, сказал евродепутат.

Политик считает, что то, что грозит произойти – затягивание мирных переговоров и их постоянное откладывание из-за споров по мелким нюансам – является мечтой России, которая может привести к легитимизации мира без прекращения войны.

Таким образом, под руководством Трампа переговоры достигли точки, когда Россия однозначно имеет больше преимуществ, чем Украина, убежден Коул.

Колс также добавил, что Путин был главным победителем саммита в Аляске, поскольку Трамп дал ему возможность появиться на международной арене после нескольких лет изоляции. Таким образом, «кровавый диктатор Кремля может чувствовать, что он условно контролирует ситуацию», заявил депутат Европарламента.

Как сообщалось, Трамп в понедельник заявил, что начал подготовку мирного саммита между президентом Украины Зеленским и Путиным после своих переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Трамп сказал, что у него был телефонный разговор с Путиным после «очень хорошей» встречи с европейскими лидерами и президентом Украины в Белом доме.

«В конце встречи я позвонил президенту Путину и начал подготовку встречи, место которой еще предстоит определить, между президентом Путиным и президентом Зеленским», — заявил Трамп на своей социальной платформе «Truth Social».