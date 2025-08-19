Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Евродепутат Колс не разделяет оптимизма Трампа по поводу переговоров с «кровавым диктатором Кремля» (4)

© LETA 19 августа, 2025 16:47

Латышские СМИ 4 комментариев

Депутат Европейского парламента от Латвии Рихард Колс (Науобъединение) пока скептически относится к попыткам президента США Дональда Трампа добиться благоприятного для Украины и всей Европы исхода войны с агрессивной Россией, как следует из интервью политика Латвийскому радио.

Колс обратил внимание на то, что в отношении российского диктатора Владимира Путина Трамп до сих пор был более снисходительным, чем к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в том числе Трамп не выдвинул Путину никаких условий, которые будут выполнены, если он не примет участие в переговорах о мире в любом формате. В связи с этим непонятно, почему Путин должен быть готов отказаться от своих ранее выдвинутых требований, которые абсолютно неприемлемы для Украины и Европы, сказал евродепутат.

Политик считает, что то, что грозит произойти – затягивание мирных переговоров и их постоянное откладывание из-за споров по мелким нюансам – является мечтой России, которая может привести к легитимизации мира без прекращения войны.

Таким образом, под руководством Трампа переговоры достигли точки, когда Россия однозначно имеет больше преимуществ, чем Украина, убежден Коул.

Колс также добавил, что Путин был главным победителем саммита в Аляске, поскольку Трамп дал ему возможность появиться на международной арене после нескольких лет изоляции. Таким образом, «кровавый диктатор Кремля может чувствовать, что он условно контролирует ситуацию», заявил депутат Европарламента.

Как сообщалось, Трамп в понедельник заявил, что начал подготовку мирного саммита между президентом Украины Зеленским и Путиным после своих переговоров с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме.

Трамп сказал, что у него был телефонный разговор с Путиным после «очень хорошей» встречи с европейскими лидерами и президентом Украины в Белом доме.

«В конце встречи я позвонил президенту Путину и начал подготовку встречи, место которой еще предстоит определить, между президентом Путиным и президентом Зеленским», — заявил Трамп на своей социальной платформе «Truth Social».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (4) 74 реакций
Комментарии (4) 74 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:50 24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Алкоголь и табак уходят в минус: легальные продажи в Латвии падают
Bitnews.lv 1 день назад
Жертвами латвийского учителя педофила стали более 180 детей
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (4)

Важно 13:45

Важно 4 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (4)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 4 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (4)

Важно 12:54

Важно 4 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (4)

Важно 12:35

Важно 4 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (4)

Важно 11:54

Важно 4 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей (4)

Важно 11:14

Важно 4 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (4)

Важно 11:02

Важно 4 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать