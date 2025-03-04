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Евгения Фишкис: Мы приглашаем на наши бухгалтерские курсы как новичков, так и специалистов с опытом

Реклама Редакция PRESS 4 марта, 2025 15:01

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LETA

Ломаете голову, что подарить маме, подруге, дочери, сестре, жене или активной бабушке? Конечно, образование, способное подарить независимость от окружающих экономических обстоятельств в любом возрасте и любые времена.

Бухгалтер — это супер-работа

Есть профессия, которая ценна с давних времен. Бухгалтер — нужный всем специалист, который знает, как правильно уплатить налоги, отчитаться перед государством, составить годовой баланс и любой нужный финансовый отчет предприятию — и так далее, и так далее.

Евгения Фишкис

Бухгалтер — одна из самых важных персон в любой действующей компании. Согласитесь, без  такого специалиста невозможно не только развитие, но и само существование даже маленького предприятия.

Каждая организация должна следить за потоком средств, планировать будущее, исходя из доходов и расходов. С каждым днем от бухгалтера требуется  все больше знаний, но и престиж профессии тоже растет на глазах.

Если вы хозяин собственной фирмы, учитывая кризисные времена, полезно выучиться на главного бухгалтера, чтобы ориентироваться в налогах, а при необходимости самому встать у финансового руля фирмы. Учиться никогда не рано и никогда не поздно, поэтому мы  приглашаем на наши курсы как новичков финансового мира, так и тех, кто уже не один пуд соли в этом деле съел.

Почему стоит учиться у нас?

Репутация и опыт BUHSERVISS — это наша сила. Преподаем мы качественно, со знанием дела, по авторским методикам BUHSERVISS! Наши педагоги объясняют доходчиво — у нас свои секреты обучения. Кроме того, мы обеспечиваем слушателей переводами (с латышского) документов, необходимых для работы, а также нормативных актов.

(!) Учиться можно как очно, так и онлайн. Но занятия онлайн это тоже живые курсы. В любой момент студент может включить микрофон и задать вопрос, если ему что-то непонятно.

Напоминаем, в Латвии вступил в силу новый закон, который в корне изменил требования к бухгалтерам. Отныне бухгалтером может считаться только тот специалист, который умеет составлять годовые балансы и отчеты.

Приглашаем вас на курсы бухгалтеров:

Бухгалтерские курсы для начинающих (130 академических часов) — начало занятий с 18 марта

Практический курс подготовки Главных бухгалтеров  (64 академических часа) — начало занятий с 12 марта

Акция! Скидки на обучение до 15% (01.01—31.03.2025)

Подробная информация:

тел. 29506810,

www.buhserviss.lv,

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Стать денежным мулом может каждый — но лучше этого не делать; какими могут быть последствия?

Важно 20:06

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Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

Денежный мул - это человек, при посредничестве которого преступные группы перемещают и обналичивают средства, полученные преступным путем, то есть, попросту говоря, курьер на службе у мошенников. Эта деятельность уголовно наказуема. Однако, как пояснил в беседе с lvportals.lv начальник 3-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Госполиции Нормунд Штейнбрикс, этим самым мулом может стать каждый, сам того не осознавая.

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Последствия пожара на 9 мая в Гризинькалнсе: за 10 месяцев развалины никто не убрал, там завелись крысы

Важно 19:29

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С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

С мая прошлого года жители рижского микрорайона Гризинькалнс вынуждены ежедневно наблюдать развалины сгоревшего дома, которые не убраны по сей день. Есть опасения, что там завелись крысы. Дом принадлежал нескольким собственникам, у которых нет денег, чтобы привести это место в порядок. Самоуправление несколько раз продлевала срок очистки территории, теперь он назначен на осень, сообщает TV3 Ziņas.

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«У нас вообще есть правительство?» — в соцсети раскритиковали очередной пост Пабрикса

Важно 19:10

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Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

Экс-министр обороны Артис Пабрикс 9 марта опубликовал твит, в котором он призывает правительство предпринять меры, учитывая новую мировую реальность, но понимания среди своих подписчиков он снова не нашел.

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Издеваются над продавцами и воруют: дети, бросившие школу, болтаются в торговых центрах — «Без табу»

Важно 17:40

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Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

Рижанин Гинтс волнуется по поводу детей, бродяжничающих в Риге. Он заметил, что дети без присмотра взрослых часто проводят время в торговых центрах, в том числе Akropole. Журналисты "Без табу" убедились, что подростки делают пакости, в том числе творят противозаконные дела не только там, но и в других местах в столице.

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В Латвии задержан фотограф из Эстонии; эстонские СМИ пишут о подозрении в шпионаже

Важно 17:22

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Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

Эстонский фотограф Маттиас Рикка был задержан 24 февраля, но об этом СМИ Эстонии оповестили только 9 марта, сообщает TV3 Ziņas.

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Греемся, пока тепло: в середине следующей недели в Латвии похолодает

Важно 16:51

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Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

Неделя начнется с теплой погоды, во многих местах воздух прогреется до +10...+16 градусов, но в середине недели в Латвию постепенно придет холод, станет облачно, временами ожидается небольшой дождь, кое-где даже мокрый снег, а самые интенсивные осадки ожидаются в четверг и в пятницу. Такой не слишком веселый прогноз дают на 10-16 марта латвийские метеорологи.

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8 марта в женской зоне: заключенных женщин поздравили юмористы

Для настроения 16:02

Для настроения комментариев

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

В Международный женский день заключенных Ильгюциемской тюрьмы, где отбывают наказание около 200 женщин, поздравили комики Ральф Эйландс и Каспарс Брейдакс, выступившие с юмористическим шоу "Мы вас любим", о чем сообщили TV3 Ziņas.

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