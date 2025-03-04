Евгения Фишкис: Мы приглашаем на наши бухгалтерские курсы как новичков, так и специалистов с опытом Реклама Редакция PRESS 4 марта, 2025 15:01 Реклама

LETA

Ломаете голову, что подарить маме, подруге, дочери, сестре, жене или активной бабушке? Конечно, образование, способное подарить независимость от окружающих экономических обстоятельств в любом возрасте и любые времена.

Бухгалтер — это супер-работа

Есть профессия, которая ценна с давних времен. Бухгалтер — нужный всем специалист, который знает, как правильно уплатить налоги, отчитаться перед государством, составить годовой баланс и любой нужный финансовый отчет предприятию — и так далее, и так далее.

Бухгалтер — одна из самых важных персон в любой действующей компании. Согласитесь, без такого специалиста невозможно не только развитие, но и само существование даже маленького предприятия.

Каждая организация должна следить за потоком средств, планировать будущее, исходя из доходов и расходов. С каждым днем от бухгалтера требуется все больше знаний, но и престиж профессии тоже растет на глазах.

Если вы хозяин собственной фирмы, учитывая кризисные времена, полезно выучиться на главного бухгалтера, чтобы ориентироваться в налогах, а при необходимости самому встать у финансового руля фирмы. Учиться никогда не рано и никогда не поздно, поэтому мы приглашаем на наши курсы как новичков финансового мира, так и тех, кто уже не один пуд соли в этом деле съел.

Почему стоит учиться у нас?

Репутация и опыт BUHSERVISS — это наша сила. Преподаем мы качественно, со знанием дела, по авторским методикам BUHSERVISS! Наши педагоги объясняют доходчиво — у нас свои секреты обучения. Кроме того, мы обеспечиваем слушателей переводами (с латышского) документов, необходимых для работы, а также нормативных актов.

(!) Учиться можно как очно, так и онлайн. Но занятия онлайн это тоже живые курсы. В любой момент студент может включить микрофон и задать вопрос, если ему что-то непонятно.

Напоминаем, в Латвии вступил в силу новый закон, который в корне изменил требования к бухгалтерам. Отныне бухгалтером может считаться только тот специалист, который умеет составлять годовые балансы и отчеты.

Приглашаем вас на курсы бухгалтеров:

Бухгалтерские курсы для начинающих (130 академических часов) — начало занятий с 18 марта

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