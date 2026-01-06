Эверест утонул в мусоре. Непал пытался навести порядок — и провалился

Власти Непал запустили, казалось бы, простую схему: каждый альпинист вносит депозит в 4 000 долларов и получает его обратно только в том случае, если унесёт с горы минимум 8 килограммов мусора. План выглядел разумно. На практике — не сработал.

Спустя 11 лет чиновники официально признали: Эверест по-прежнему завален отходами. По оценкам, на склонах и в высотных лагерях Mount Everest до сих пор лежит от 40 до 50 тонн мусора. И это в месте, куда, казалось бы, добраться сложнее, чем куда угодно на планете.

Почему схема развалилась? Во-первых, она утонула в бюрократии. Во-вторых, альпинисты быстро нашли лазейки. Деньги возвращали почти всем — формально требования были выполнены. Но мусор чаще всего собирали в нижних лагерях, а не там, где он представляет наибольшую опасность и где его больше всего — в зоне смерти и у вершины.

Есть и ещё одна цифра, которая всё объясняет. За шестинедельное восхождение один человек в среднем производит около 12 килограммов отходов. А правило требовало унести только 8. Остальное спокойно оставалось наверху — палатки, упаковка, снаряжение, человеческие отходы.

Контроля почти не было. После контрольного пункта выше ледопада Кхумбу альпинисты фактически предоставлены сами себе. Единственное, что почти всегда уносят вниз — пустые кислородные баллоны. Всё остальное годами лежит на маршрутах, превращая Эверест в экстремальную свалку.

Теперь Непал решил отказаться от возвратного депозита и ввести невозвратный сбор в те же 4 000 долларов. Деньги обещают направить в специальный фонд: на рейнджеров в горах, дополнительные пункты контроля, переработку отходов и попытку хоть как-то вернуть горе утраченное величие.

Это часть нового пятилетнего плана «реалистичной устойчивости». И власти торопятся. Каждый год на Эверест поднимаются около 400 альпинистов — не считая сотен шерпов и вспомогательного персонала. Если ничего не изменится, мусора станет ещё больше.

Самый высокий символ человеческих амбиций уже давно перестал быть нетронутым. И теперь вопрос не в том, можно ли очистить Эверест. А в том, хватит ли у людей дисциплины не превратить даже вершину мира в помойку.