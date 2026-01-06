Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Эверест утонул в мусоре. Непал пытался навести порядок — и провалился

Редакция PRESS 6 января, 2026 12:25

Да, это не метафора. В буквальном смысле. Самая высокая гора планеты оказалась завалена мусором, оставшимся после десятилетий восхождений. И попытка Непала решить проблему закончилась… ещё большим разочарованием.

Власти Непал запустили, казалось бы, простую схему: каждый альпинист вносит депозит в 4 000 долларов и получает его обратно только в том случае, если унесёт с горы минимум 8 килограммов мусора. План выглядел разумно. На практике — не сработал.

Спустя 11 лет чиновники официально признали: Эверест по-прежнему завален отходами. По оценкам, на склонах и в высотных лагерях Mount Everest до сих пор лежит от 40 до 50 тонн мусора. И это в месте, куда, казалось бы, добраться сложнее, чем куда угодно на планете.

Почему схема развалилась? Во-первых, она утонула в бюрократии. Во-вторых, альпинисты быстро нашли лазейки. Деньги возвращали почти всем — формально требования были выполнены. Но мусор чаще всего собирали в нижних лагерях, а не там, где он представляет наибольшую опасность и где его больше всего — в зоне смерти и у вершины.

Есть и ещё одна цифра, которая всё объясняет. За шестинедельное восхождение один человек в среднем производит около 12 килограммов отходов. А правило требовало унести только 8. Остальное спокойно оставалось наверху — палатки, упаковка, снаряжение, человеческие отходы.

Контроля почти не было. После контрольного пункта выше ледопада Кхумбу альпинисты фактически предоставлены сами себе. Единственное, что почти всегда уносят вниз — пустые кислородные баллоны. Всё остальное годами лежит на маршрутах, превращая Эверест в экстремальную свалку.

Теперь Непал решил отказаться от возвратного депозита и ввести невозвратный сбор в те же 4 000 долларов. Деньги обещают направить в специальный фонд: на рейнджеров в горах, дополнительные пункты контроля, переработку отходов и попытку хоть как-то вернуть горе утраченное величие.

Это часть нового пятилетнего плана «реалистичной устойчивости». И власти торопятся. Каждый год на Эверест поднимаются около 400 альпинистов — не считая сотен шерпов и вспомогательного персонала. Если ничего не изменится, мусора станет ещё больше.

Самый высокий символ человеческих амбиций уже давно перестал быть нетронутым. И теперь вопрос не в том, можно ли очистить Эверест. А в том, хватит ли у людей дисциплины не превратить даже вершину мира в помойку.

Плата за жилье резко подорожает: добавится обязательная страховка

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Отмечали новоселье и тут взрыв: девушка купила квартиру на Баускас прямо перед трагедией

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

