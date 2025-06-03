Представительница Рижской думы Инесе Андерсоне на своей странице в социальной сети «X» опубликовала фотографию первой смонированной новой остановки, однако комментаторы раскритиковали ее в пух и прах.

Особенные нападки вызвала «зеленая крыша», или газон на навесе остановки.

«Слушай, как ты собираешься ухаживать за этой зеленой крышей? Это "прогрессивные" посоветовали? В первые три дня при температуре +30 градусов там будет высушенный мох! Похоже, что там действительно никто ничего в жизни не делал и не понимает, какие законы действуют в реальности».

«Четыре года делают вид, что что-то делают. Ищут дизайн. Навес красивый, но ничего особенного, навес как навес. Скамейка слишком короткая. Электрощитка не видна. При таких темпах навес на остановке на Капеļu улице будет готов в 2049 году».

"За мытье столбиков заплатили, наверное, 13 евро, а сколько будет стоить косить и убирать такую крышу? Зимой все замерзнет, а весной покроется новой грязью?»

«Это просто идиотизм. Можно тратить деньги, но зеленые крыши — это просто глупость!»

"Когда появится крыша на остановке на Раунас?"

"Хм, и сколько стоит такая остановка - друг интересуется".