Это очень важно: Ринкевич надеется, что бюджет будет принят до конца года

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 15:39

Если большинство депутатов Сейма примет соответствующее решение, государственный бюджет на следующий год можно будет утвердить уже к концу недели, заявил во вторник на пресс-конференции президент Латвии Эдгар Ринкевич после встречи в Рижском замке с председателем Сейма Дайгой Миериней.

Президент подчеркнул, что в бюджете будущего года четко отражены три приоритета, о которых он говорил с начала года: финансирование безопасности и обороны, дополнительные средства на демографию и образование. Ринкевич также высоко оценил планы по выделению дополнительного финансирования для решения острых проблем в здравоохранении.

По словам президента, принятие бюджета важно для того, чтобы государство могло начать работу с 1 января уже с новым финансовым планом. Ринкевич рассказал, что обсудил с председателем Сейма как задачи, которые парламенту предстоит выполнить до конца года, так и схему работы в первые месяцы следующего года - включая традиционные внешнеполитические дебаты в конце января и законопроекты, вызвавшие широкие дискуссии, например поправки к закону о труде.

Миериня сообщила, что к законопроекту о государственном бюджете подано 585 предложений: 481 - от депутатов Сейма, 89 - от министров и 15 - от Кабинета министров. Рассмотрение бюджета начнется завтра, 3 декабря, в 9:00. При этом, учитывая объем поступивших предложений, время дебатов, вероятно, будет сокращено, отметила она.

Спикер Сейма подчеркнула, что парламент внес существенные поправки в проект бюджета, и среди предложений теперь представлены важные для сферы здравоохранения вопросы. Миериня особо отметила инициативу Сейма по выделению 48 млн евро на строительство онкологического центра - эта сумма уже утверждена правительством, что позволит центру заключить договор и продолжить запланированные работы. В то же время, по ее словам, необходимо дополнительно найти еще 12 млн евро на оборудование, а также предусмотреть финансирование для амбулаторного отделения в поликлинике, которое в текущем проекте бюджета пока не заложено.

Миериня отметила, что правительство взяло на себя обязательство в среднесрочной перспективе пересмотреть и сократить собственные расходы. По ее словам, работа по оптимизации продолжится и после принятия бюджета, включая анализ других государственных программ. Спикер Сейма также указала, что в парламент внесено предложение о введении так называемого "нулевого бюджета", который предполагает полный пересмотр всех расходов государства. Такой подход, по ее мнению, может стать важным шагом к более эффективному планированию бюджета. Миериня подчеркнула, что крайне важно оценивать, достигают ли финансируемые программы тех целей, которые были поставлены изначально.

