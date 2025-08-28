Это не трагедия, это катастрофа! Председатель «Крестьянского сейма» о ситуации с урожаем в стране

В интервью Латвийскому телевидению он рассказал, что крестьянам приходится даже доплачивать за сдачу зерна на приёмных пунктах. «Начинаешь обмолот, влажность 25–30%, и за услуги приходится платить. А на поле созрели зерновые, которые уже не годятся даже на корм скоту, а только на топливо», — сказал Лаздиньш.

Даже объявленная правительством чрезвычайная ситуация, по его словам, не всегда реально помогает. На этой неделе, например, Служба госдоходов арестовала счёт одного фермера из-за налогового долга в 13 тысяч евро. «Какой в этом смысл? Если сегодня арестовываете счета, фермер не может купить топливо, не может убрать урожай, не сможет отвезти его и продать», — отметил глава «Крестьянского Сейма».

Ранее специалисты Латвийского центра консультаций и образования в сельском хозяйстве сообщали, что 85–90% нынешнего урожая озимой пшеницы пригодно только для кормовых целей. При условии сушки часть зерна (до 40%) может дотянуть до пищевого качества.

Напомним, Кабинет министров 5 августа объявил чрезвычайное положение в сельском хозяйстве по всей Латвии до 4 ноября, чтобы снизить риски от заморозков, дождей и наводнений. Организация «Крестьянский сейм» объединяет 826 хозяйств страны с общей площадью обрабатываемых земель в 500 000 га.