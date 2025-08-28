Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это не трагедия, это катастрофа! Председатель «Крестьянского сейма» о ситуации с урожаем в стране

28 августа, 2025 09:54

Важно 0 комментариев

Латвийские фермеры переживают критический момент: по словам председателя правления организации «Крестьянского сейма» Юриса Лаздиньша, нынешнее положение в сельском хозяйстве «не просто трагическое, а катастрофическое».

В интервью Латвийскому телевидению он рассказал, что крестьянам приходится даже доплачивать за сдачу зерна на приёмных пунктах. «Начинаешь обмолот, влажность 25–30%, и за услуги приходится платить. А на поле созрели зерновые, которые уже не годятся даже на корм скоту, а только на топливо», — сказал Лаздиньш.

Даже объявленная правительством чрезвычайная ситуация, по его словам, не всегда реально помогает. На этой неделе, например, Служба госдоходов арестовала счёт одного фермера из-за налогового долга в 13 тысяч евро. «Какой в этом смысл? Если сегодня арестовываете счета, фермер не может купить топливо, не может убрать урожай, не сможет отвезти его и продать», — отметил глава «Крестьянского Сейма».

Ранее специалисты Латвийского центра консультаций и образования в сельском хозяйстве сообщали, что 85–90% нынешнего урожая озимой пшеницы пригодно только для кормовых целей. При условии сушки часть зерна (до 40%) может дотянуть до пищевого качества.

Напомним, Кабинет министров 5 августа объявил чрезвычайное положение в сельском хозяйстве по всей Латвии до 4 ноября, чтобы снизить риски от заморозков, дождей и наводнений. Организация «Крестьянский сейм» объединяет 826 хозяйств страны с общей площадью обрабатываемых земель в 500 000 га. 

Россия нанесла крупнейший удар по Киеву после встречи Трампа и Путина на Аляске: 8 убитых

09:54

Важно 0 комментариев

Масштабная атака российских беспилотников и ракет на украинскую столицу унесла жизни восьми человек, более двадцати получили ранения. Среди погибших — ребёнок. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленскошл. По его словам, люди до сих пор могут находиться под завалами разрушенных домов.

Ежедневки три раза в неделю? Минсообщений хочет урезать доставку прессы

09:42

Печатная пресса 0 комментариев

В ходе встречи представителей Министерства сообщения и Латвийской ассоциации издателей обсуждалась возможность с 2027 года перейти на доставку подписной прессы три раза в неделю, чтобы уменьшить нагрузку на госбюджет, сообщили в министерстве.

Ryanair удвоит бонусы сотрудникам за «слишком большие» сумки: пассажиров ждут новые штрафы

09:41

Мир 0 комментариев

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о повышении бонусов своим сотрудникам за выявленных пассажиров с превышением норм ручной клади. С ноября вознаграждение персоналу у выходов на посадку увеличат с 1,50 до 2,50 евро за каждую изъятую сумку, при этом месячный лимит премий будет отменён.

Бурелом в лесах и засорившиеся канавы: жители Юрмалы требуют навести порядок с мелиорацией

09:41

Новости Латвии 0 комментариев

Прошел уже год после разрушительного урагана, особенно сильно ударившего по Юрмале, но жители Кемери продолжают испытывать беспокойство перед новыми возможными ударами стихии. Несмотря на то, что городская администрация обещала навести порядок с мелиорационными системами, после каждого прогноза сильных дождей у людей возникает страх повторного затопления.

«Быть или не быть?» Конституционный суд решит судьбу игорных залов в Риге

09:27

Важно 0 комментариев

По заявлению трёх коммерческих обществ Конституционный суд (КС) возбудил дело об ограничениях организации азартных игр в Риге. 

Лето вернётся на один день: в Латвии до +23 и без дождя

09:27

Важно 0 комментариев

В четверг в Латвии ожидается тёплая погода: воздух прогреется до +18…+23 градусов, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

