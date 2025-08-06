Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Это икра или огурцы? Латвийцы в шоке от цены на любимый летний овощ

Редакция PRESS 6 августа, 2025 14:24

Новости Латвии 0 комментариев

Ещё совсем недавно латвийцы возмущались ценой 2,20 евро за килограмм огурцов, но 5 августа в соцсетях появились новые фото — теперь за латвийские огурцы просят уже 3,80 евро/кг. Пост с подписью «Кому по 2,20 не нравились?» опубликован в платформе X пользователем @riigasiedzimtaa и быстро набрал популярность.

 

На снимке: ценник с рынка в Риге, датированный 5 августа 2025 года. Пользователи шутят, что скоро огурцы станут деликатесом для богатых, а на селе будут прятать урожай, как раньше сало.

Под постом развернулась настоящая овощная драма. Вот как реагирует народ:

@DaceZa: «Чувствую себя буржуем — в воскресенье привезли с маминого огорода около 10 кг.»

 @Beta_Centaurus:«Я выбираю виноград. Дешевле и полезнее. Удачи продавцам огурцов!»

 @Kaspars09: «За такую цену я отлично обхожусь без... у меня и на лоджии немного растёт :D»

 @S_v_e_t_i_k81:«Сегодня у своего Mego видела по такой цене — мысленно пожелала им удачи в бизнесе »

@2N_ICEBOX: «Простите, но это ж.. Это не икра, это огурцы »

 @Rodzha: «Что, чёрт возьми, случилось? летом огурец — моя основная еда! Неужели дождями всё смыло »

@ZsVarpas: «После этих дождей надо ещё посмотреть, вырастут ли огурцы вообще. В теплицах гниль тоже бушует…»

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

