Это икра или огурцы? Латвийцы в шоке от цены на любимый летний овощ

На снимке: ценник с рынка в Риге, датированный 5 августа 2025 года. Пользователи шутят, что скоро огурцы станут деликатесом для богатых, а на селе будут прятать урожай, как раньше сало.

Под постом развернулась настоящая овощная драма. Вот как реагирует народ:

@DaceZa: «Чувствую себя буржуем — в воскресенье привезли с маминого огорода около 10 кг.»

@Beta_Centaurus:«Я выбираю виноград. Дешевле и полезнее. Удачи продавцам огурцов!»

@Kaspars09: «За такую цену я отлично обхожусь без... у меня и на лоджии немного растёт :D»

@S_v_e_t_i_k81:«Сегодня у своего Mego видела по такой цене — мысленно пожелала им удачи в бизнесе »

@2N_ICEBOX: «Простите, но это ж.. Это не икра, это огурцы »

@Rodzha: «Что, чёрт возьми, случилось? летом огурец — моя основная еда! Неужели дождями всё смыло »

@ZsVarpas: «После этих дождей надо ещё посмотреть, вырастут ли огурцы вообще. В теплицах гниль тоже бушует…»