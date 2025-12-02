«Мы специально на это не реагируем, не уделяем этому особого внимания, потому что это фейк-ньюс, да, я, наверное, могу сказать это не по-литовски, а интерпретации со стороны недружественной нам страны разнообразны, и, наверное, нет смысла реагировать на все», – сказал он журналистам в Сейме во вторник.

Он сказал это после того, как в понедельник Минск заявил протест Вильнюсу из-за беспилотника, якобы прилетевшего в Белоруссию из Литвы в конце ноября. На вопрос, зафиксировала ли Литва пересечение литовско-белорусской границы, он это отрицал.

Как сообщало агентство BNS, о возможном пересечении границы в понедельник МИД Белоруссии заявил, что дрон прилетел из Литвы в районе Гродненской области 30 ноября. Согласно сообщениям, временный поверенный в делах Литвы в Беларуси Эрикас Вилканецас был вызван в министерство, где ему был заявлен протест в связи с инцидентом. Белорусы утверждают, что дрон нарушил воздушное пространство, вылетев из Лаздийского района, и упал в черте Гродно. Минск также потребовал от Литвы «немедленно предоставить подробную информацию об обстоятельствах данного инцидента» и провести расследование.

Представитель Национального центра управления кризисами Дарюс Бута в понедельник отказался комментировать BNS, имело ли место конкретное нарушение воздушного пространства, но заявил, что «это не первый случай, когда белорусский режим выдумывает различные версии и обвиняет страны Запада и Литву».

Как сообщало агентство BNS, полёты контрабандных воздушных шаров из Беларуси в последние месяцы несколько раз нарушали работу Вильнюсского аэропорта, а один раз — Каунасского аэропорта.

После того, как Вильнюс на несколько недель ограничил деятельность пунктов пропуска на границе с Беларусью, Минск отказывается выпустить обратно в Литву грузовики с литовской регистрацией.