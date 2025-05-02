Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Это большое давление на бизнес! Глава рекламной ассоциации предлагает убрать три праздника

Редакция PRESS 2 мая, 2025 10:20

Выбор редакции 0 комментариев

TV24

Не каждый из нас хочет работать в праздничные дни, но получить двойную оплату за свой труд - это особое удовольствие. Однако двойное вознаграждение в праздничные дни - это большая нагрузка для бизнеса. Председатель правления Латвийской рекламной ассоциации Байба Лиепиня рассказала программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 о том, как небольшое изменение системы праздничных дней могло бы облегчить это бремя для предпринимателей.

«С точки зрения работодателя понятно, что предпринимателям приходится иметь дело с услугами или товарами, скажем, с обслуживанием и так далее. Поэтому каждый выходной день - это расходы, потому что мы должны платить нашим работникам в двойном размере», - говорит Лиепиня. Она сравнивает День матери и День отца и поясняет, что если бы, например, День матери, который является государственным праздником сделали бы просто отмечаемым днем, то это уже решило бы проблему, потому что те, кто работает в День матери, должны получать двойную оплату.

Лиепиня также упоминает Лиго, которое также является государственным праздником и часто затрагивает воскресенье. Лиепиня спрашивает: «Действительно ли важно, чтобы этот день был государственным праздником?». По её словам, при такой системе предприятиям это обходится в два раза дороже. Лиепиня считает, что такие дни «вполне могут быть воскресеньями».

Так же её расстраивает выходной в день после праздника Песни и танца. По ее словам, в среднем в Празднике песни и танца принимают участие 40 000 человек, что составляет около 2% населения. «Почему нельзя решить вопрос, чтобы только те, кто участвует в Празднике песни, имели этот выходной?», - спрашивает Лиепиня.

По ее словам, эти три праздничных дня и обходятся бизнесу недешево, но если немного изменить ситуацию, это может дать эффект. «Давайте попробуем, а потом посмотрим, какой будет эффект», - говорит Лиепиня.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 44 реакций
Комментарии (0) 44 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес 0 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 0 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать