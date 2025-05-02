Это большое давление на бизнес! Глава рекламной ассоциации предлагает убрать три праздника

«С точки зрения работодателя понятно, что предпринимателям приходится иметь дело с услугами или товарами, скажем, с обслуживанием и так далее. Поэтому каждый выходной день - это расходы, потому что мы должны платить нашим работникам в двойном размере», - говорит Лиепиня. Она сравнивает День матери и День отца и поясняет, что если бы, например, День матери, который является государственным праздником сделали бы просто отмечаемым днем, то это уже решило бы проблему, потому что те, кто работает в День матери, должны получать двойную оплату.

Лиепиня также упоминает Лиго, которое также является государственным праздником и часто затрагивает воскресенье. Лиепиня спрашивает: «Действительно ли важно, чтобы этот день был государственным праздником?». По её словам, при такой системе предприятиям это обходится в два раза дороже. Лиепиня считает, что такие дни «вполне могут быть воскресеньями».

Так же её расстраивает выходной в день после праздника Песни и танца. По ее словам, в среднем в Празднике песни и танца принимают участие 40 000 человек, что составляет около 2% населения. «Почему нельзя решить вопрос, чтобы только те, кто участвует в Празднике песни, имели этот выходной?», - спрашивает Лиепиня.

По ее словам, эти три праздничных дня и обходятся бизнесу недешево, но если немного изменить ситуацию, это может дать эффект. «Давайте попробуем, а потом посмотрим, какой будет эффект», - говорит Лиепиня.