Эта неделя станет самой холодной за последние 2 года

Временами ожидаются прояснения и незначительные осадки; больше снега выпадет в ночь на четверг в Курземе и Земгале. Во вторник в основном ожидается безветрие, в последующие дни - юго-восточный ветер от слабого до умеренного.

При ясной погоде температура воздуха местами - преимущественно в восточных краях - может опуститься ниже -20 градусов. На большей части территории страны ночью и днем температура воздуха ожидается в пределах -5...-15 градусов.

В середине недели с запада к Латвии приблизятся более теплые воздушные массы, но, скорее всего, не достигнут Латвии. Кроме того, в конце этой и на следующей неделе в северо-восточной части Европы может усилиться антициклон, который может принести более сильные морозы.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, прошлой зимой температура воздуха в стране ни разу не опускалась ниже -20 градусов, а зимой 2023-2024 годов самый сильный мороз (-29,5 градуса) был зафиксирован 8 января на Даугавпилсской станции наблюдений. В предыдущие годы самый суровый мороз был зафиксирован 17 января 2021 года в Стальгене и составил -31 градус.