Есть работа: молодых людей призывают садиться за руль автобуса

В ATD поясняют, что техническое оснащение автобусов с каждым годом становится все современнее, что делает эту профессию более доступной и привлекательной для молодежи. «Именно вовлечение молодых людей в работу водителями общественного транспорта крайне важно, ведь сейчас средний возраст водителей автобусов в Латвии составляет 56 лет», — отмечают в дирекции.

Кампания направлена на повышение общественного уважения к профессии водителя и на привлечение внимания к ее значимости. Также одной из целей является формирование более уважительного отношения к водителям со стороны других участников дорожного движения.

Для повышения безопасности дорожного движения ATD в этом году реализует три информационные кампании. Одна из них — «Ответственный водитель общественного транспорта — безопасный пассажир и безопасное движение» — посвящена именно водителям пассажирских автобусов.

Как подчеркивает дирекция, ежедневно в рамках региональных автобусных перевозок в Латвии совершается около 5000 рейсов.

ATD занимается реализацией единой государственной политики в сфере международных перевозок, лицензирования коммерческих автоперевозок и планирования общественного транспорта.