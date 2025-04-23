Есть работа: ищут руководителя для «airBaltic»

Планируется, что вакансия исполнительного директора "airBaltic" будет объявлена 30 апреля, а общий процесс отбора может занять около трех месяцев.

Процесс отбора будет осуществляться в соответствии с латвийским законодательством/ Cовет "airBaltic" собрал и утвердил номинационную комиссию, задачей которой будет обеспечение профессиональной, объективной и прозрачной оценки кандидатов.

В состав комиссии войдут член консультативного совета по корпоративному управлению Министерства юстиции Юлия Быстрова, госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков, руководитель департамента межведомственной координации Кабинета министров, заместитель директора Государственной канцелярии по вопросам государственного развития и межотраслевого управления Петерис Вилкс, заместитель госсекретаря Министерства финансов по вопросам финансовой политики Лига Клявиня, председатель совета "аirBaltic" Андрей Мартынов, заместитель председателя совета "airBaltic" Юргис Седлениекс, а также торговый директор коммерческого департамента немецкой чартерной авиакомпании "Sundair" Ральф Ульман.

Новый исполнительный директор будет назначен по решению совета с учетом рекомендаций номинационной комиссии. До тех пор авиакомпанией продолжит руководить ее действующий временный исполнительный директор, директор по оперативному управлению и член правления Паулс Цалитис.

Представители "airBaltic" подчеркивают, что все обязательства перед прежним исполнительным директором Мартином Гауссом выполнены решением совета от 7 апреля. Расчеты произведены в полном объеме, в соответствии с решением дополнительные платежи или компенсации не предусмотрены. Учитывая конфиденциальность решения, более подробных комментариев по этому вопросу авиакомпания не предоставляет.

Мартынов отметил, что "airBaltic" сейчас находится на решающем этапе развития и новый руководитель будет играть важную роль в обеспечении долгосрочного роста предприятия. "Мы ищем лидера с международным взглядом, четким стратегическим мышлением и способностью укрепить "airBaltic" как современную и конкурентоспособную европейскую авиакомпанию", - подчеркнул Мартынов.