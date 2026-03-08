Власти Швеции сообщили в субботу о задержании у южного побережья судна под ложным флагом, предположительно принадлежащего российскому "теневому флоту" и подозреваемого в перевозке украденного украинского зерна.

96-метровое судно "Каффа" вышло из Касабланки 24 февраля и направлялось в Санкт-Петербург, когда в пятницу вооруженная шведская полиция поднялась на борт у южного города Треллеборг.

"Судно находится в санкционном списке Украины. Информация указывает на то, что оно, по сути, использовалось для перевозки зерна, украденного, как мы понимаем, из Украины", - заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг.

"Нам удалось установить, что судно ходит под ложным флагом. Оно зарегистрировано в Гвинее, но эта регистрация на самом деле фальшивая", - добавил он.

Посольство России в Стокгольме сообщило, что получило от шведской береговой охраны информацию о том, что 10 из 11 членов экипажа являются гражданами России.

"Посольство России в Швеции находится в контакте с компетентными шведскими властями и готово, при необходимости, оказать консульскую помощь гражданам России из числа членов экипажа", - говорится в сообщении посольства в Telegram.

Один член экипажа находится под следствием за нарушение морского кодекса о мореходности и безопасности судов, заявил Стенлинг, отказавшись раскрыть личность подозреваемого или его роль в экипаже.

"Предпринятые нами на данный момент следственные меры подтверждают наши подозрения и мнение о наличии серьезных недостатков в области морской безопасности на этом судне", - сказал он.

Российский "теневой флот" состоит из судов с непрозрачной структурой собственности, используемых для обхода западных санкций.

"Для нас проблема в том, что мы видим все больше судов, не соблюдающих морское право, - сказал Стенлинг, отметив, что "риск аварий возрастает, когда суда не сертифицированы". - Мы можем даже не знать, какой экипаж находится на борту, какими навыками они обладают, какие сертификаты у них есть, и зачастую у них отсутствует страховка на случай, если что-то случится".

В субботу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Швецию.

"Коллективные действия против таких судов набирают обороты. Это позитивное развитие событий, - написал он на платформе X. - Санкции работают, когда они строго соблюдаются. Вместе мы должны остановить деятельность теневого флота России, чтобы защитить безопасность и окружающую среду Европы".