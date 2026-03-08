Швеция задержала судно теневого флота России с предположительно украденным украинским зерном (1)

Euronews 8 марта, 2026 14:11

Мир 1 комментариев

Власти Швеции задержали в Балтийском море судно теневого флота России под чужим флагом. Оно находилось в санкционном списке Украины. 10 из 11 членов экипажа - россияне.

Власти Швеции сообщили в субботу о задержании у южного побережья судна под ложным флагом, предположительно принадлежащего российскому "теневому флоту" и подозреваемого в перевозке украденного украинского зерна.

 96-метровое судно "Каффа" вышло из Касабланки 24 февраля и направлялось в Санкт-Петербург, когда в пятницу вооруженная шведская полиция поднялась на борт у южного города Треллеборг.

"Судно находится в санкционном списке Украины. Информация указывает на то, что оно, по сути, использовалось для перевозки зерна, украденного, как мы понимаем, из Украины", - заявил на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг.

"Нам удалось установить, что судно ходит под ложным флагом. Оно зарегистрировано в Гвинее, но эта регистрация на самом деле фальшивая", - добавил он.

Посольство России в Стокгольме сообщило, что получило от шведской береговой охраны информацию о том, что 10 из 11 членов экипажа являются гражданами России.

"Посольство России в Швеции находится в контакте с компетентными шведскими властями и готово, при необходимости, оказать консульскую помощь гражданам России из числа членов экипажа", - говорится в сообщении посольства в Telegram.

Один член экипажа находится под следствием за нарушение морского кодекса о мореходности и безопасности судов, заявил Стенлинг, отказавшись раскрыть личность подозреваемого или его роль в экипаже.

"Предпринятые нами на данный момент следственные меры подтверждают наши подозрения и мнение о наличии серьезных недостатков в области морской безопасности на этом судне", - сказал он.

Российский "теневой флот" состоит из судов с непрозрачной структурой собственности, используемых для обхода западных санкций.

"Для нас проблема в том, что мы видим все больше судов, не соблюдающих морское право, - сказал Стенлинг, отметив, что "риск аварий возрастает, когда суда не сертифицированы". - Мы можем даже не знать, какой экипаж находится на борту, какими навыками они обладают, какие сертификаты у них есть, и зачастую у них отсутствует страховка на случай, если что-то случится".

В субботу министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Швецию.

"Коллективные действия против таких судов набирают обороты. Это позитивное развитие событий, - написал он на платформе X. - Санкции работают, когда они строго соблюдаются. Вместе мы должны остановить деятельность теневого флота России, чтобы защитить безопасность и окружающую среду Европы".

Комментарии (1)

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Загрузка

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

