Два первых репатриационных рейса airBaltic прибыли в Ригу из Дубая; 280 человек вернулись

Изначально рейс airBaltic под номером BT7701 должен был вылететь из Дубая в 15:50 по латвийскому времени, то есть в 17:50 по дубайскому, но он задержался больше чем на час и вылетел в 16:52 по латвийскому времени, прибыв в Латвию в 2:35.

Второй репатриационный рейс BT7703 отправился из Дубая в 17:12 по латвийскому времени и сел в Латвии в 2:52.

Оба самолёта совершали техническую посадку в Греции, где проводилась смена экипажей. Общее расстояние для каждого рейса - около 6400 км, общая длительность полёта - около 9 часов и 40 минут.

Руководитель airBaltic по общественным и политическим отношениям Аугустс Зилбертс сообщил агентству LETA, что оба рейса были заполнены, в Латвию прибыли 280 пассажиров.

Список пассажиров третьего репатриационного рейса ещё составляется. Он планируется на 19:20 по дубайскому времени из международного аэропорта Аль-Мактум в Дубае. Предположительно, он прибудет в Ригу в ночь на воскресенье, в 3:40 по латвийскому времени. На этом рейсе тоже запланирована техническая остановка в Греции, в аэропорту Ираклиона.