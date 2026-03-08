Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Желающие похудеть могут лишиться «чудо-препарата»: Служба здоровья ведёт проверку

tv3.lv 8 марта, 2026 11:19

Азбука здоровья 0 комментариев

Национальная служба здоровья (НСЗ, NVD) проводит проверки семейных врачей в связи с тем, что те выписывали в слишком больших объёмах препарат оземпик, который считается "чудо-средством" для похудения. Один из этих врачей за два года выписал пациенту более 300 упаковок лекарства - в 20 раз больше, чем необходимо, сообщает портал TV3 Ziņas.

Препарат предназначен для больных диабетом 2-го типа, которым он позволяет отказаться от ежедневного приёма инсулина и вместо этого делать всего одну инъекцию в неделю. Он является рецептурным медикаментом, пациентам с диабетом государство компенсирует его стоимость. 

По данным НСЗ, потребление оземпика в последние два года увеличилось на треть: от примерно 4300 упаковок в 2024 году до 5700 в прошлом году. Соответственно выросла и сумма, компенсируемая государством: с 352 тысяч 894 до 433 тысяч 019 евро.

"Мы выяснили, что примерно 200 врачей, в том числе семейные, выписывают больше медикамента, чем положено. На данный момент мы выяснили, что есть два врача, пациентам которых выписано очень большое количество", - сообщила директор контрольно-надзорного департамента НСЗ Инга Брокере.

Медики признают, что так много лекарств одному пациенту точно не нужно. "Либо это ошибка, либо недобросовестное отношение. Одной упаковки хватает на месяц. Значит, это 12, но, конечно, когда пациент приходит к врачу, мы выписываем рецепт на три месяца вперёд, так что в год может быть 15-16", - поясняет глава Латвийской ассоциации эндокринологов Уна Гайлиша.

Если выяснится, что препарат был выписан необоснованно или в неблаговидных целях, то врачам, возможно, придётся за это ответить, в том числе вернуть государству компенсацию за выписанные медикаменты - а это тысячи евро.

Специалисты подчёркивают: хотя врач может назначить этот медикамент в тяжёлых случаях ожирения, бесконтрольный приём препарата может быть опасен для здоровья. К тому же, если приём прекратить, вес постепенно вернётся. Поэтому более правильными способами для снижения веса остаются активный образ жизни и сбалансированное питание.

От редакции: побочные явления, связанные с приёмом оземпика, он же - семаглутид, включают в себя нарушения пищеварения, панкреатит, холецистит, нарушения зрения. Кроме того, известно и такое явление, как "оземпиковое лицо": потеря упругости кожи, провисание щёк и углубление морщин.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать