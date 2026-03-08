Желающие похудеть могут лишиться «чудо-препарата»: Служба здоровья ведёт проверку

Препарат предназначен для больных диабетом 2-го типа, которым он позволяет отказаться от ежедневного приёма инсулина и вместо этого делать всего одну инъекцию в неделю. Он является рецептурным медикаментом, пациентам с диабетом государство компенсирует его стоимость.

По данным НСЗ, потребление оземпика в последние два года увеличилось на треть: от примерно 4300 упаковок в 2024 году до 5700 в прошлом году. Соответственно выросла и сумма, компенсируемая государством: с 352 тысяч 894 до 433 тысяч 019 евро.

"Мы выяснили, что примерно 200 врачей, в том числе семейные, выписывают больше медикамента, чем положено. На данный момент мы выяснили, что есть два врача, пациентам которых выписано очень большое количество", - сообщила директор контрольно-надзорного департамента НСЗ Инга Брокере.

Медики признают, что так много лекарств одному пациенту точно не нужно. "Либо это ошибка, либо недобросовестное отношение. Одной упаковки хватает на месяц. Значит, это 12, но, конечно, когда пациент приходит к врачу, мы выписываем рецепт на три месяца вперёд, так что в год может быть 15-16", - поясняет глава Латвийской ассоциации эндокринологов Уна Гайлиша.

Если выяснится, что препарат был выписан необоснованно или в неблаговидных целях, то врачам, возможно, придётся за это ответить, в том числе вернуть государству компенсацию за выписанные медикаменты - а это тысячи евро.

Специалисты подчёркивают: хотя врач может назначить этот медикамент в тяжёлых случаях ожирения, бесконтрольный приём препарата может быть опасен для здоровья. К тому же, если приём прекратить, вес постепенно вернётся. Поэтому более правильными способами для снижения веса остаются активный образ жизни и сбалансированное питание.

От редакции: побочные явления, связанные с приёмом оземпика, он же - семаглутид, включают в себя нарушения пищеварения, панкреатит, холецистит, нарушения зрения. Кроме того, известно и такое явление, как "оземпиковое лицо": потеря упругости кожи, провисание щёк и углубление морщин.