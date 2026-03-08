Полиция Берлина открыла уголовное расследование против 18-летнего школьника за оскорбление канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), сообщила в пятницу, 6 марта, газета Die Welt. Накануне в столице Германии несколько тысяч подростков приняли участие в демонстрации "Школьная забастовка против призыва" из-за новых правил военной службы. Юноша вышел на эту акцию с плакатом, который содержал оскорбительное высказывание в адрес главы правительства. Плакат был изъят, а в отношении его владельца начато разбирательство.

Фото со скандальным плакатом опубликовала в соцсети X газета Junge Welt, которую Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) классифицирует как левоэкстремистскую.

Как заявил представитель полиции, дело рассматривается по подозрению в "клевете и распространении порочащих утверждений о лице, занимающем политическую должность". По немецким законам, распространение порочащих утверждений (üble Nachrede) и клевета (Verleumdung) - уголовные преступления, за которые может грозить тюрьма.

Агентство dpa отмечает, что подобные расследования в последнее время проходят и в других городах Германии. Например, недавно полиция в Хайльбронне (федеральная земля Баден-Вюртемберг) сообщила о возможно оскорбительных комментариях в адрес Мерца в Facebook. В полиции заявили, что при наличии признаков преступления они обязаны начинать проверку.

Реформа призыва в бундесвер

Закон о реформе призыва в вооруженные силы ФРГ, вызвавший протест школьников, был одобрен бундестагом и бундесратом в декабре 2025 года и вступил в силу 1 января. Он предусматривает в том числе обязательное медицинское освидетельствование всех юношей, достигших 18-летнего возраста, для определения категории годности к военной службе. Сама служба при этом остается добровольной, однако если добровольцев будет не хватать, призывать будут по жребию.

Между тем 59% немцев не готовы защищать свою страну с оружием в руках, даже если на нее нападут - таковы результаты опроса социологического института Forsa, опубликованные в августе. При этом на вопрос "Нужна ли обязательная воинская служба, если бундесверу не хватит добровольцев?" утвердительно ответили также 59% опрошенных. Правда, больше всего противников призыва оказалось среди молодых людей (61%), на которых он потенциально и распространится.