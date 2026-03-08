В Германии на школьника завели дело за оскорбление Мерца (ФОТО) (1)

© Deutsche Welle 8 марта, 2026 13:57

Мир 1 комментариев

Полиция Берлина ведет уголовное расследование против 18-летнего школьника. Поводом стал плакат с оскорбительным высказыванием в адрес канцлера ФРГ, который юноша нес на демонстрации против новых правил военной службы.

Полиция Берлина открыла уголовное расследование против 18-летнего школьника за оскорбление канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz), сообщила в пятницу, 6 марта, газета Die Welt. Накануне в столице Германии несколько тысяч подростков приняли участие в демонстрации "Школьная забастовка против призыва" из-за новых правил военной службы. Юноша вышел на эту акцию с плакатом, который содержал оскорбительное высказывание в адрес главы правительства. Плакат был изъят, а в отношении его владельца начато разбирательство.

Фото со скандальным плакатом опубликовала в соцсети X газета Junge Welt, которую Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) классифицирует как левоэкстремистскую.

Как заявил представитель полиции, дело рассматривается по подозрению в "клевете и распространении порочащих утверждений о лице, занимающем политическую должность". По немецким законам, распространение порочащих утверждений (üble Nachrede) и клевета (Verleumdung) - уголовные преступления, за которые может грозить тюрьма.

Агентство dpa отмечает, что подобные расследования в последнее время проходят и в других городах Германии. Например, недавно полиция в Хайльбронне (федеральная земля Баден-Вюртемберг) сообщила о возможно оскорбительных комментариях в адрес Мерца в Facebook. В полиции заявили, что при наличии признаков преступления они обязаны начинать проверку.

Реформа призыва в бундесвер

Закон о реформе призыва в вооруженные силы ФРГ, вызвавший протест школьников, был одобрен бундестагом и бундесратом в декабре 2025 года и вступил в силу 1 января. Он предусматривает в том числе обязательное медицинское освидетельствование всех юношей, достигших 18-летнего возраста, для определения категории годности к военной службе. Сама служба при этом остается добровольной, однако если добровольцев будет не хватать, призывать будут по жребию.

Между тем 59% немцев не готовы защищать свою страну с оружием в руках, даже если на нее нападут - таковы результаты опроса социологического института Forsa, опубликованные в августе. При этом на вопрос "Нужна ли обязательная воинская служба, если бундесверу не хватит добровольцев?" утвердительно ответили также 59% опрошенных. Правда, больше всего противников призыва оказалось среди молодых людей (61%), на которых он потенциально и распространится.

 

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

