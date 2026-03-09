Иранские власти заявили, что погибли более 160 человек. Би-би-си не удалось независимо подтвердить это число жертв.

В субботу вечером на борту Air Force One Трампа спросили, несут ли США ответственность за удар в районе базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Нет. По моему мнению, исходя из того, что я видел, это сделали иранцы», — ответил президент.

Затем журналист спросил министра обороны Пита Хегсета, соответствует ли это действительности. Тот ответил: «Мы проводим расследование, но единственная сторона, которая наносит удары по мирным жителям, — это Иран».

Трамп повторил: «Мы считаем, что это сделали иранцы… Как вы знаете, их боеприпасы очень неточные. У них вообще нет точности. Это сделали иранцы».

На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио подчеркнул: «США не стали бы намеренно наносить удар по школе», добавив, что у американских сил «нет никаких причин атаковать гражданскую инфраструктуру».

Школа была поражена в городе Минаб на фоне масштабных ударов США и Израиля по военным объектам и руководству Ирана.

Иранские власти возложили ответственность за атаку на США и Израиль. Израиль заявил, что «не располагает сведениями» о каких-либо операциях ЦАХАЛ в этом районе, однако сообщил Би-би-си, что изучает этот инцидент.

Анализ спутниковых снимков, проведенный BBC Verify, выявил несколько точек ударов и следы пожаров, что указывает на то, что по школе могли ударить более одного раза.

Однако без дополнительных кадров с фрагментами боеприпасов невозможно точно определить, кто несет ответственность.