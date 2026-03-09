Трамп заявил, что считает Иран ответственным за удар по иранской школе для девочек (1)

© BBC 9 марта, 2026 07:35

Мир 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар по школе для девочек на юге Ирана в прошлую субботу.

Иранские власти заявили, что погибли более 160 человек. Би-би-си не удалось независимо подтвердить это число жертв.

В субботу вечером на борту Air Force One Трампа спросили, несут ли США ответственность за удар в районе базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Нет. По моему мнению, исходя из того, что я видел, это сделали иранцы», — ответил президент.

Затем журналист спросил министра обороны Пита Хегсета, соответствует ли это действительности. Тот ответил: «Мы проводим расследование, но единственная сторона, которая наносит удары по мирным жителям, — это Иран».

Трамп повторил: «Мы считаем, что это сделали иранцы… Как вы знаете, их боеприпасы очень неточные. У них вообще нет точности. Это сделали иранцы».

На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио подчеркнул: «США не стали бы намеренно наносить удар по школе», добавив, что у американских сил «нет никаких причин атаковать гражданскую инфраструктуру».

Школа была поражена в городе Минаб на фоне масштабных ударов США и Израиля по военным объектам и руководству Ирана.

Иранские власти возложили ответственность за атаку на США и Израиль. Израиль заявил, что «не располагает сведениями» о каких-либо операциях ЦАХАЛ в этом районе, однако сообщил Би-би-си, что изучает этот инцидент.

Анализ спутниковых снимков, проведенный BBC Verify, выявил несколько точек ударов и следы пожаров, что указывает на то, что по школе могли ударить более одного раза.

Однако без дополнительных кадров с фрагментами боеприпасов невозможно точно определить, кто несет ответственность.

Комментарии (1)
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (1)

Новости Латвии 18:53

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (1)

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Важно 18:31

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

Выбор редакции 18:26

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Важно 18:15

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

ЧП и криминал 18:12

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

Важно 18:06

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

