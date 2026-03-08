На втором месте - Янис Грасбергс (Нацобъединение) - 5468,56 евро, третье место занял Эдвард Смилтенс (Объединённый список) - 5317,49 евро. Далее следуют Райвис Дзинтарс (Нацобъединение) - у него 5280,30 евро - и Андрис Шуваев ("Прогрессивные"), получивший в январе 5089,05 евро.

Кроме них, зарплату, намного превышающую обычную депутатскую, получили Янис Вуцанс (СЗК) - 5017,92 евро, Андрей Юдин ("Новое единство") - 4989,72 евро, Занда Калниня-Лукашевица и Агнесе Краста (обе - "Новое единство"), - по 4948,80 евро каждая.

Зарплату депутаты Сейма получают из госбюджета. Её размер регулируется Законом об оплате труда должностных лиц и сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Он автоматически пересматривается каждый год в соответствии с изменениями средней заработной платы и инфляцией в стране. Кроме того, депутаты могут получать доплату за выполнение определённых обязанностей в президиуме, фракциях, комиссиях и подкомиссиях Сейма.

В 2026 году оклад депутата составляет 4330 евро в месяц до вычета налогов.

Депутаты не получают доплат за участие в заседаниях, делегациях и депутатских группах, им не выплачивают премий, зато компенсируют расходы на аренду жилья и на транспорт. Максимально допустимый размер компенсации зависит от места жительства: чем ближе к Риге живёт депутат, тем меньше компенсация.