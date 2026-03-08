Сейчас по закону нормальное время работы не должно превышать 8 часов в день и 40 часов в неделю.

Депутатки же предлагают сохранить 40-часовую рабочую неделю и при этом установить, что три месяца в течение одного года нормальное время работы не должно превышать 36 часов, а установленные рабочие часы должны быть отработаны за четыре рабочих дня.

Сокращённая рабочая неделя может быть введена на три месяца подряд или разделена по месяцам, но не по неделям или по дням. О рабочем времени работодатель и работник должны договариваться между собой, "по возможности относясь с уважением к пожеланиям работника".

Речь может идти в основном о сокращённом дне в пятницу, который вводится летом, чтобы у работников была возможность лучше позаботиться о детях, которые в это время не ходят в школу. Кроме того, традиционно в это время жители Латвии активно занимаются садом и огородом, а также отмечают семейные праздники.

Поскольку есть отрасли, где самая активная работа ведётся именно летом, в частности, туризм, строительство и сельское хозяйство, предложением не предусмотрено установить конкретные месяцы - это оставлено на усмотрение работника и работодателя.

По мнению депутаток, это предложение позволит частично уравновесить работу и личную жизнь, но не ухудшит ситуацию работодателя в отношении выполнения работы и продуктивности труда.