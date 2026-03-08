Даёшь сокращённую рабочую неделю! Хотя бы летом: инициатива двух депутаток (1)

Депутатки Сейма из партии "Прогрессивных" - Селма Теодора Левренце (на фото) и Лига Раснача - предложили поправки к Закону о труде, чтобы ввести сокращённую рабочую неделю на три месяца в году.

Сейчас по закону нормальное время работы не должно превышать 8 часов в день и 40 часов в неделю.

Депутатки же предлагают сохранить 40-часовую рабочую неделю и при этом установить, что три месяца в течение одного года нормальное время работы не должно превышать 36 часов, а установленные рабочие часы должны быть отработаны за четыре рабочих дня.

Сокращённая рабочая неделя может быть введена на три месяца подряд или разделена по месяцам, но не по неделям или по дням. О рабочем времени работодатель и работник должны договариваться между собой, "по возможности относясь с уважением к пожеланиям работника".

Речь может идти в основном о сокращённом дне в пятницу, который вводится летом, чтобы у работников была возможность лучше позаботиться о детях, которые в это время не ходят в школу. Кроме того, традиционно в это время жители Латвии активно занимаются садом и огородом, а также отмечают семейные праздники.

Поскольку есть отрасли, где самая активная работа ведётся именно летом, в частности, туризм, строительство и сельское хозяйство, предложением не предусмотрено установить конкретные месяцы - это оставлено на усмотрение работника и работодателя.

По мнению депутаток, это предложение позволит частично уравновесить работу и личную жизнь, но не ухудшит ситуацию работодателя в отношении выполнения работы и продуктивности труда.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

