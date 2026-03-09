ИТ-специалист: «Законы ограничивают лишь честных людей»; что нас ждёт с 1 октября?

TV24 9 марта, 2026 08:05

Выбор редакции 0 комментариев

"Никто не видит смысла в таком законе", - высказал своё мнение на телеканале TV24 в программе Preses klubs по поводу того, что в Латвии с 1 октября планируется запретить незарегистрированные SIM-карты, инженер по программному обеспечению и охотник за мошенниками Элвис Страздиньш.

Уже сообщалось, что правительство поддержало предложение МВД ввести обязательную регистрацию пользователей SIM-карт с предоплатой с 1 октября нынешнего года.

Страздиньш сказал, что было бы интересно узнать, с кем велись дискуссии по обсуждению этого законопроекта. Он беседовал с представителями всех операторов сотовой связи и ряда учреждений, и никто не видит никакой пользы от этого закона. Охотник за мошенниками не знает, зачем такой закон был создан, и хотел бы увидеть объяснение.

В то же время Страздиньш признал: это хороший способ контролировать людей, об анонимности можно будет забыть, и соответствующие органы смогут очень легко найти кого надо. Никакой другой пользы он не видит, разве что какие-то микроскопические плюсы.

"Теперь на "фермах" SIM-карт понадобятся "мулы", которые пойдут массово покупать эти карты и регистрировать на своё имя", - пояснил борец с киберпреступниками, добавив, что "всё это идёт с востока и юго-востока, им совершенно безразличны наши законы, это всегда нужно помнить". Он убеждён, что законы ограничивают лишь честных людей.

При этом Страздиньш не думает, что такие законы вообще не нужны, но, по его мнению, не стоит надеяться, что таким способом можно улучшить безопасность - надо искать причину проблемы с SIM-картами.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

