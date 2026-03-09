ИТ-специалист: «Законы ограничивают лишь честных людей»; что нас ждёт с 1 октября?

Уже сообщалось, что правительство поддержало предложение МВД ввести обязательную регистрацию пользователей SIM-карт с предоплатой с 1 октября нынешнего года.

Страздиньш сказал, что было бы интересно узнать, с кем велись дискуссии по обсуждению этого законопроекта. Он беседовал с представителями всех операторов сотовой связи и ряда учреждений, и никто не видит никакой пользы от этого закона. Охотник за мошенниками не знает, зачем такой закон был создан, и хотел бы увидеть объяснение.

В то же время Страздиньш признал: это хороший способ контролировать людей, об анонимности можно будет забыть, и соответствующие органы смогут очень легко найти кого надо. Никакой другой пользы он не видит, разве что какие-то микроскопические плюсы.

"Теперь на "фермах" SIM-карт понадобятся "мулы", которые пойдут массово покупать эти карты и регистрировать на своё имя", - пояснил борец с киберпреступниками, добавив, что "всё это идёт с востока и юго-востока, им совершенно безразличны наши законы, это всегда нужно помнить". Он убеждён, что законы ограничивают лишь честных людей.

При этом Страздиньш не думает, что такие законы вообще не нужны, но, по его мнению, не стоит надеяться, что таким способом можно улучшить безопасность - надо искать причину проблемы с SIM-картами.