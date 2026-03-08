Самолёт airBaltic едва успел взлететь, как на аэродром Дубая рухнул беспилотник (ВИДЕО)

Как сообщалось, в пятницу из Дубая в Ригу вылетели два самолета с технической остановкой в Ираклионе. На обоих рейсах предусмотрено 145 мест.

По информации МИД Латвии, в консульском регистре на 4 марта зарегистрировались 624 латвийца, которым необходима помощь для выезда из ОАЭ.

Минобороны ОАЭ сообщило о работе ПВО в Дубае, власти эмирата подтвердили "инцидент" с падением обломков. Очевидцы сняли момент прилета беспилотника. В видео слышен звук летящего дрона, видно, как на территории аэропорта происходит взрыв.