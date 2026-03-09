Крик души: «Горите в аду те, кто устроил такой туалет!» (ФОТО)

"Когда в надежде на облегчение ты уже прошёл километр по лабиринтам торгового центра, тебя встречает вот это вот. Если у тебя нет 20- или 10-центовой монеты - сам виноват. Горите в аду те, кто устроил такие туалеты", - высказался он на платформе "Х".

В своё время публика возмущалась туалетами, куда можно войти только после оплаты банковской картой, но по сравнению с вариантом, на который жалуются здесь, это просто верх удобства и комфорта.

Что и говорить, положение не из приятных: далеко не все носят с собой мелочь на случай такого вот форс-мажора. И дело даже не в том, что надо платить: об оплате только монетами определённого номинала покупатель узнаёт в самый последний момент, "уже почти с полными штанами", как выразился в комментариях Янис.

А как откликнулись на его твит люди?

- В Тукумсе в Rimi туалет открывается, если поднести кредитную карту, за 50 центов :-)

- На 200000% присоединяюсь. Я там в темпе бежал менять деньги, потому что иначе на горшок не попасть, это негуманно!

- Самое лучшее, что часто эти платные туалеты - мерзкие помойки, куда даже зайти трудно.

- Тогда остаётся только ждать, пока кто-нибудь выйдет и оставит дверь открытой.

- Туалеты в торговых центрах должны быть бесплатными.

- Принципиально не покупаю в магазинах с платными туалетами.

- В Мадоне было круче: разменял деньги, закинул монеты, а дверь так и не открылась.

- А какой штраф, если справить нужду у такой двери?