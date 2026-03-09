А так можно было?! Чем больше болеешь, тем хуже страховка: есть и такая фирма в Латвии

Автор письма сообщил, что в конце прошлого года работникам Consolis Latvija объявили: медицинская страховка делится на три уровня. Чем больше дней в году ты болеешь, тем уровень хуже, а если определённое число дней будет превышено, то страховки тебе вообще не положено.

Кроме этого, на предприятии введена система премий - работникам, кто ни разу не заболел за полугодие, выплачивается 1000 евро.

"Я лично, чтобы получить бонусы, водил больного ребёнка в садик, сам часто приходил на работу приболевшим, косвенно заражал других, подвергал себя риску. Работа у нас опасная - на мостовом кране, где надо поднимать элементы бетонных конструкций, весящие по несколько тонн. Там нужно быть бодрым, но финансовая выгода вынуждает делать вот так. Есть возможность пройти за госсчёт реабилитацию для спины и суставов, но установка работодателя такова - делай это в отпуске! В принципе, отпуск предназначается для лечения, а не для отдыха", - пишет работник предприятия.

Согласно внутренним правилам предприятия, для расчёта суммы страховых полисов используется формула, которая определяет показатель отсутствия работника. Из общего числа рабочих дней в году вычитается отпуск и другие случаи отсутствия на работе, эти дни делятся на общее число рабочих дней. Фактически чем чаще ты на работе, тем лучше у тебя страховка.

Журналисты задали предприятию вопрос, зачем нужна такая система и как её объясняют работникам, чтобы не возникло подозрений в неравенстве на основании здоровья?

Представители Consolis Latvija ответили, что в систему мотивации работников включен ряд пособий, премий и бонусов, которые не установлены никакими нормативными актами в качестве обязательных. Там считают, что имеют право свободно выбирать, какие дополнительные меры по премированию и мотивированию организовать и финансировать.

Однако, похоже, Государственная трудовая инспекция не совсем с этим согласна: там ведётся проверка и получены заявления. По закону заявления должны быть рассмотрены за месяц, но уже сейчас с руководством предприятия проведены первые консультации, чтобы исправить ситуацию.

В учреждении признают, что жалобы на обстоятельства, способствующие неравенству из-за медицинской страховки, бывают нечасто, но всё же такое время от времени случается.