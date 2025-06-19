Если торговцы не снизят цены на продукты, производители могут выйти из меморандума

Производители дают торговцам еще примерно две недели. "Если кто-то использовал меморандум просто как маркетинговый трюк, мы выйдем из него. И тогда пусть торговцы сами разбираются с Минэкономики или наоборот", - предупредил он.

Меморандум, подписанный Минэкономики, представителями торговой отрасли и организациями производителей, предусматривает меры по увеличению доли местных продуктов в торговых сетях и повышению их доступности для потребителей, однако обязательство по снижению цен пока не выполнено.

"После подписания меморандума Минэкономики заявило, что торговцы в течение двух недель снизят цены на основные продукты в таких категориях, как молоко, молочные продукты, свежее мясо, яйца, продукты помола зерна, фрукты, овощи, растительное масло", - напомнил Тронс.

Отвечая на вопрос, при каких условиях производители выйдут из меморандума, он указал, что это произойдет, если не будет прогресса в достижении целей - содействии сбыту местной продукции и снижении цен в отдельных категориях товаров.

Динамику цен и сбыт местной продукции обещали отслеживать Минэкономики совместно с Советом по конкуренции. Также планируется создать онлайн-инструмент, с помощью которого потребители смогут сравнивать цены на продукты в разных торговых сетях.

(Delfi.lv)