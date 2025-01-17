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«Если это не отчаяние, то что?» — Политолог возмущен работой депутатов

Редакция PRESS 17 января, 2025 18:30

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Политолог Филипп Раевскис  раскритиковал работу Сейма Латвии, который born кандидатов на пост президента Банка Латвии.

«Если это не отчаяние, то что? В таком процессе не только портится имидж кандидатов, но и наносится ущерб репутации Банка Латвии, президентом которого будет назначен человек, подобранный и поставленный таким образом. На общественное мнение вообще наплевать», - написал он в своем микроблоге «Х».

Как сообщалось, среди кандидатов на должность главы Банка Латвии появилась Инна Штейнбука, Руководитель Совета по фискальной дисциплине, профессор Латвийского университета, директор магистерской программы «Европейские исследования». Упоминаются и кандидат Дайга Аузиня-Мелалксне, член совета банка «Citadele», а также Лива Зоргенфрейя, главный экономист «Swedbank» в Латвии.

Ранее свое недовольство нерешительностью коалиции в выборе главы Банка Латвии выражал и президент Эдгар Ринкевич. «Я не скрывал, что был недоволен, наоборот, я очень критично отношусь к тому, что в декабре (когда закончился первый срок полномочий Мартиньша Казакса) мы не получили нового президента Банка Латвии», - сказал Ринкевич на этой неделе после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.

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