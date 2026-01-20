Ешь больше и… худей? Учёные нашли неожиданный пищевой парадокс

Исследователи сравнили два типа питания. В одном случае люди ели максимально простую еду без фабричной обработки. В другом — привычные продукты из супермаркета, которые выглядят как еда, но состоят из длинного списка ингредиентов.

Результат оказался неожиданным. Те, кто выбирал простую еду, ели больше по объёму, но автоматически потребляли меньше калорий. Причём без подсчётов, диет и самоконтроля.

Почему так происходит?

Организм, как выяснилось, реагирует не только на калории. Когда в тарелке появляются продукты, богатые витаминами и микроэлементами, тело словно «успокаивается» и перестаёт требовать лишнего. Люди чаще тянулись к овощам и фруктам и реже — к калорийным вариантам вроде жирных соусов, выпечки или пасты.

Интересный момент: на обработанной диете витамины часто поступали из очень неожиданных источников — сладких завтраков и полуфабрикатов. А на простой — из обычных овощей. При этом насыщение приходило быстрее, а желание продолжать есть — слабело.

Учёные отмечают ещё одну деталь. В натуральной еде есть внутренний «тормоз»: баланс между питательной ценностью и энергией. Он не даёт съесть слишком много калорий, даже если еды на тарелке больше, чем обычно.

Получается, проблема не всегда в количестве еды. Иногда всё решает то, из чего именно она состоит.