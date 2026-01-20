Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ешь больше и… худей? Учёные нашли неожиданный пищевой парадокс

20 января, 2026

Азбука здоровья 0 комментариев

Можно съедать на 50 процентов больше еды и при этом получать на 330 калорий меньше в день. Звучит как трюк из TikTok, но это подтвердили реальные данные.

Исследователи сравнили два типа питания. В одном случае люди ели максимально простую еду без фабричной обработки. В другом — привычные продукты из супермаркета, которые выглядят как еда, но состоят из длинного списка ингредиентов.

Результат оказался неожиданным. Те, кто выбирал простую еду, ели больше по объёму, но автоматически потребляли меньше калорий. Причём без подсчётов, диет и самоконтроля.

Почему так происходит?
Организм, как выяснилось, реагирует не только на калории. Когда в тарелке появляются продукты, богатые витаминами и микроэлементами, тело словно «успокаивается» и перестаёт требовать лишнего. Люди чаще тянулись к овощам и фруктам и реже — к калорийным вариантам вроде жирных соусов, выпечки или пасты.

Интересный момент: на обработанной диете витамины часто поступали из очень неожиданных источников — сладких завтраков и полуфабрикатов. А на простой — из обычных овощей. При этом насыщение приходило быстрее, а желание продолжать есть — слабело.

Учёные отмечают ещё одну деталь. В натуральной еде есть внутренний «тормоз»: баланс между питательной ценностью и энергией. Он не даёт съесть слишком много калорий, даже если еды на тарелке больше, чем обычно.

Получается, проблема не всегда в количестве еды. Иногда всё решает то, из чего именно она состоит.

Пуданс: Латвия находится в российском «списке, подлежащих наказанию»
Пуданс: Латвия находится в российском «списке, подлежащих наказанию»

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20
К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

В Даугавпилсе несмотря на мороз Крещение отметили традиционными купаниями

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Ринкевич: страна — это не только пограничные посты

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Вильнюсский аэропорт не смог вовремя отправить рейсы: лётный состав застрял в снеговых пробках

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

Сегодняшнее утро в Латвии — самое холодное за последние два года

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

