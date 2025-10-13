ЕС выделил первые 10 млн евро на «трибунал для Путина»

Европейский Союз выделил первые 10 млн евро на финансирование специального трибунала, который, как ожидается, будет судить высшее руководство России за преступления агрессии против Украины. Об этом заявила в ходе визита в Киев в понедельник, 13 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Доказательства военных преступлений России на Украине очевидны. Оставленные безнаказанными преступления лишь поощряют новые злодеяния", - написала Каллас в соцсети X. По ее словам, деньги, выделенные трибуналу позволят "гарантировать, что виновные в преступлениях агрессии не избегут правосудия".

Глава европейской дипломатии также объявила о передаче Украине 6 млн евро, которые направят "на поддержку вывезенных Россией детей и жертв сексуализированного насилия (произошедшего во время войны - Ред.)".

Евросоюз создал "трибунал для Путина" в конце июня

О работе над организацией трибунала стало известно в феврале текущего года, а 25 июня генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Страсбурге соглашение о его создании. При этом следователи будут изучать события с февраля 2014 года, а не 2024-го, когда началась полномасштабная война.

В министерстве иностранных дел Украины тогда заявили, что трибунал станет первым после окончания Второй мировой войны международным судебным органом, в юрисдикции которого будет расследование и правовое преследование лиц, "независимо от их должности".

В рамках такого трибунала можно вести расследование против Владимира Путина, но не судить его, в том числе заочно. Причина - персональный иммунитет, которым, в соответствии с международным правом, защищены высокопоставленные представители государств. Аналогичная защита имеется также у премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы российского МИДа Сергея Лаврова. Ожидается, что преследование Путина станет возможным после его ухода с поста президента России.

Позиция Москвы

Россия не признает развязанную ею против Украины войну преступлением и отказывается сотрудничать с западными правовыми организациями. В частности, в марте 2022 года Москва перестала участвовать в работе Совета Европы. Это делает практически невозможной экстрадицию из РФ любых подозреваемых. Комментируя в мае планы создания спецтрибунала ЕС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "не реагирует на это". А замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов назвал спецтрибунал "еще одним способом отнять деньги у европейского населения".