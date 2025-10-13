Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ЕС выделил первые 10 млн евро на «трибунал для Путина»

© Deutsche Welle 13 октября, 2025 16:25

Мир 0 комментариев

Европейский Союз начал финансирование "трибунала для Путина" - международной организации, которая будет судить высшее руководство России за преступления против Украины. На организацию трибунала ЕС выделил 10 млн евро.

Европейский Союз выделил первые 10 млн евро на финансирование специального трибунала, который, как ожидается, будет судить высшее руководство России за преступления агрессии против Украины. Об этом заявила в ходе визита в Киев в понедельник, 13 октября, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Доказательства военных преступлений России на Украине очевидны. Оставленные безнаказанными преступления лишь поощряют новые злодеяния", - написала Каллас в соцсети X. По ее словам, деньги, выделенные трибуналу позволят "гарантировать, что виновные в преступлениях агрессии не избегут правосудия".

Глава европейской дипломатии также объявила о передаче Украине 6 млн евро, которые направят "на поддержку вывезенных Россией детей и жертв сексуализированного насилия (произошедшего во время войны - Ред.)".

Евросоюз создал "трибунал для Путина" в конце июня

О работе над организацией трибунала стало известно в феврале текущего года, а 25 июня генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Страсбурге соглашение о его создании. При этом следователи будут изучать события с февраля 2014 года, а не 2024-го, когда началась полномасштабная война.

В министерстве иностранных дел Украины тогда заявили, что трибунал станет первым после окончания Второй мировой войны международным судебным органом, в юрисдикции которого будет расследование и правовое преследование лиц, "независимо от их должности".

В рамках такого трибунала можно вести расследование против Владимира Путина, но не судить его, в том числе заочно. Причина - персональный иммунитет, которым, в соответствии с международным правом, защищены высокопоставленные представители государств. Аналогичная защита имеется также у премьер-министра РФ Михаила Мишустина и главы российского МИДа Сергея Лаврова. Ожидается, что преследование Путина станет возможным после его ухода с поста президента России.

Позиция Москвы

Россия не признает развязанную ею против Украины войну преступлением и отказывается сотрудничать с западными правовыми организациями. В частности, в марте 2022 года Москва перестала участвовать в работе Совета Европы. Это делает практически невозможной экстрадицию из РФ любых подозреваемых. Комментируя в мае планы создания спецтрибунала ЕС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль "не реагирует на это". А замсекретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов назвал спецтрибунал "еще одним способом отнять деньги у европейского населения".

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

