ЕС урезает квоты: салаки и трески в магазинах станет ещё меньше

Предлагается сократить квоты на вылов салаки в Ботническом заливе на 62%, в Рижском заливе — на 17%. Для трески установлено уменьшение на 84% в западной и на 63% в восточной части Балтийского моря. Квота на сопутствующий вылов салаки в западной Балтике сокращается на 50%. Вылов камбалы и лосося в основном бассейне урежут на 3% и 27% соответственно.

Исключение составляют квоты в Финском заливе, где вылов лосося увеличат на 1%, а также на салаку и кильку в центральной части Балтики — их оставят без изменений.

Урезание квот объясняется очень плохим состоянием рыбных запасов в нескольких районах лова. "Запасы слишком многих видов рыб находятся на грани уничтожения и состояние экосистемы ухудшается. Для изменения этой ситуации в ближайшие годы мы должны полностью применить правовые акты ЕС и принять меры на всех уровнях и во всех сферах политики. Мы должны восстановить свои рыбные ресурсы и укрепить экосистему Балтийского моря. Это должно быть нашим совместным усилием", - сказал еврокомиссар по рыбному хозяйству и океанам Костас Кадис.

Окончательно решение по квотам на вылов рыбы вынесет на основании предложения Еврокомиссии Совет ЕС на своем заседании 27-28 октября 2025 года.