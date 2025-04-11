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Elvi и Rimi приостановили продажу продуктов Straupe (1)

© LETA 11 апреля, 2025 20:01

ЧП и криминал 1 комментариев

Piensaimnieku kooperatīvās sabiedrības "Straupe" produkcija.

"Сети розничной торговли ООО "Elvi Latvija" и ООО "Rimi Latvia" приостановили продажу всей продукции молочного кооператива "Straupe", поскольку Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) временно частично приостановила деятельность кооператива из-за выявленных у работников предприятия случаев заражения кишечной палочкой E.coli, сообщили агентству ЛЕТА предприятия розничной торговли.

Член правления "Elvi Latvija" Лайла Вартукаптейне сообщила, что в настоящее время предприятие приостановило продажу продуктов "Straupe", а имеющиеся продукты были изъяты с полок магазинов, и до дальнейшего выяснения обстоятельств новые заказы на продукты "Straupe" делаться не будут.

Покупателям, которые приобрели эту продукцию, предложено вернуть ее в магазин и получить возмещение при предъявлении чека.

По словам Вартукаптейне, "Straupe" - небольшой латвийский производитель, доля этих продуктов в общем ассортименте молочной продукции невелика, и на полках магазинов "Elvi" есть аналоги этих продуктов.

Несмотря на то, что продукты "Straupe", представленные в магазинах "Rimi", относятся к другой производственной линии, нежели та, на которой произошло предполагаемое заражение, в четверг, 10 апреля, после заявления Центра профилактики и контроля заболеваний и ПВС компания немедленно убрала девять продуктов "Straupe" с прилавков, заботясь о безопасности покупателей, сообщила руководитель по связям с общественностью "Rimi Latvija" Инга Бите.

До 25 апреля покупатели могут обратиться в любой магазин "Rimi" и получить возмещение суммы покупки в обмен на чек. В целях безопасности покупателей компания изъяла из продажи все продукты "Straupe".

В магазинах "Maxima Latvija" и "Lidl Latvija" продукция "Straupe" в ассортименте отсутствует.

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