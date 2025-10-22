Елизавета Кривцова: хорошие новости о ВНЖ

-В Латвии в последние годы происходят не только массовые аннулирования ВНЖ, но и индивидуальные — когда человека признают угрозой по оценке спецслужб. Один из таких случаев касался гражданина Белоруссии, у которого в Латвии — семья и дети, все граждане страны. Из-за прошлой службы с белорусских структурах МВД его сочли источником повышенного риска и аннулировали ВНЖ.

Но Сенат Верховного суда решил иначе. Суд сказал, что если риск общий и теоретический, а ограничение права на семейную жизнь конкретное и серьёзное (у человека семья, дети, дом в Латвии), то право на семейную жизнь важнее.

Возникает вопрос, а как же с массовым аннулированием ВНЖ пенсионерам? Или с запретом покупать недвижимость гражданам РФ? Там ведь тоже опасность была теоретической? Но видимо, баланс интересов индивида и государства так быстро не восстанавливается.

В любом случае последнее решение Верховное суда - это важная подвижка в сторону защиты прав человека и правового контроля за деятельностью спецслужб.