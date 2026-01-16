Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Электроны перестали быть частицами .. и ничего не сломалось!

Редакция PRESS 16 января, 2026 16:37

Наука 0 комментариев

Физика десятилетиями опиралась на простую и удобную картину: электроны — это маленькие частицы, которые бегают внутри вещества, сталкиваются, отклоняются и создают электрический ток. Даже несмотря на квантовую механику, такой подход отлично работал и позволял объяснять почти всё — от розетки в стене до сложных материалов.

Но оказалось, что есть вещества, где эта логика полностью перестаёт работать.

В них электроны больше нельзя представить как отдельные частицы с собственной скоростью и направлением движения. Они не «летят» и не образуют понятных траекторий. Тем не менее материал продолжает вести себя осмысленно — и даже демонстрирует устойчивые квантовые свойства, которые раньше считались невозможными без привычной «частичной» картины.

Именно здесь возникает главный парадокс.

Как это вообще возможно — частицы есть, а их как бы нет?
Электроны никуда не исчезают — исчезает привычный способ их описывать. В обычных материалах удобно считать, что каждый электрон ведёт себя как отдельная частица с собственной энергией и скоростью. Но в некоторых квантовых средах электроны так сильно взаимодействуют друг с другом, что перестают быть «индивидуальными». У них больше нет чётких траекторий и стабильных параметров. Физически они существуют, но как отдельные объекты — уже нет. Работает не поведение отдельных электронов, а коллективное состояние всей системы.

Самое странное начинается дальше. Даже в таком режиме материал способен формировать так называемые топологические состояния — особые квантовые режимы, которые чрезвычайно устойчивы к помехам и дефектам. До сих пор считалось, что без хорошо определённых частиц такие состояния невозможны.

Эксперимент показал обратное.

При температурах, близких к абсолютному нулю, материал начал вести себя так, будто внутри действует скрытый механизм, отклоняющий электрический ток. Внешнего магнитного поля при этом не было. Эффект возникал сам по себе — как следствие внутренней структуры состояния вещества.

Причём зависимость оказалась ещё более неожиданной. Чем сильнее система колебалась и теряла «порядок» на уровне отдельных электронов, тем заметнее проявлялись её устойчивые топологические свойства. Когда эти колебания подавляли давлением или магнитным полем, эффект исчезал.

Картина переворачивается. Похоже, что в некоторых случаях квантовый порядок возникает не вопреки нестабильности, а именно благодаря ей. Физика вынуждена признать: топологические свойства могут существовать без привычных частиц, в более общем и абстрактном виде.

Это не отменяет электронов. Это отменяет наше упрощённое представление о том, какими они «должны» быть.

Главные новости

